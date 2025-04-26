Mehmet Türkmen, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İmamoğlu, Kemalpaşalılara demokrasi ve adalet mücadelesinde kararlılık mesajı verdi.

Mehmet Türkmen'den Silivri'de İmamoğlu'na destek ziyareti

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyarette İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da yer aldı.

Türkmen, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu vurguladı.

İmamoğlu'ndan Kemalpaşalılara: Mücadeleye devam

Başkan Mehmet Türkmen, ziyaretin ardından şu değerlendirmede bulundu: "Sayın İmamoğlu'nun morali ve motivasyonu çok yüksekti. İçeriyi adeta bir çalışma alanı olarak kullanıyor. Demokrasi mücadelesinde kararlılıkla yoluna devam ediyor. Bizler de yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ettik."

Ekrem İmamoğlu, Kemalpaşalılara hitaben el yazısıyla özel bir mesaj iletti. Mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çok kıymetli hemşehrilerim, güzel Kemalpaşa'ya ifade ederim ki; kararlılığım, adalet mücadelem, Cumhuriyet ve demokrasi adına yürüdüğüm yolda asla vazgeçmeden, 86 milyon insanımızın geleceği için sonsuz cesaretle başarıya ulaşacağımıza olan inancım tamdır. Milletimizle başaracağız, milletimize ait bir iktidar dönemini birlikte kuracağız."