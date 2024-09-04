Bornova Belediyesi, yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'ni yeniden açıyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yeni dönem kayıtlarının başladığını duyurdu ve ihtiyaç duyan tüm aileleri bu hizmetten yararlanmaya davet etti. Başkan Eşki, ayrıca 2025 yılına kadar iki yeni anaokulu açmayı planladıklarını belirtti.

Kayıt için son tarih 6 Eylül

Başkan Eşki, kayıtların 6 Eylül'e kadar devam edeceğini hatırlatarak, "Ailelerimizin çocuklarını güvenli ve eğitici bir ortamda bulundurabilmesi için kayıt işlemlerini hızlandırmaları önemli. Çocuklarımızın mutluluğu, geleceğimizin teminatıdır" dedi.

Ailelere destek, çocuklara güvenli ortam

Başkan Eşki, Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri’nin aileler için önemli bir hizmet olduğunu vurguladı. "Bu merkezler, çocuklarımızın sosyal gelişimlerine katkı sağlarken, ailelerimize de rahat bir nefes aldırıyor. Bornova Belediyesi olarak, 12 farklı noktada hizmet veren bu merkezlerle ailelerin yükünü hafifletmek istiyoruz. Çocuklarımız burada eğlenirken aynı zamanda yaşıtlarıyla sosyalleşme imkanı buluyorlar. 2025'te bu merkezlere ek olarak iki anaokulu daha açmayı planlıyoruz, çalışmalarımız sürüyor" dedi.

3-6 yaş arası çocuklar için güvenli eğitim ortamı

Bornova'da 12 farklı noktada bulunan bu merkezler, 3-6 yaş arası çocuklara haftanın iki günü yarım gün boyunca uzman eğitmenler eşliğinde güvenli bir ortam sunuyor. Anneler başta olmak üzere ailelerin büyük ilgi gösterdiği bu merkezler, çocukların güvenle zaman geçirebileceği, ailelerin ise kendilerine vakit ayırabileceği bir alan sağlıyor.

Kayıt ve bilgi almak için

Detaylı bilgi ve kayıt için aileler, Bornova Belediyesi'nin web sitesini ziyaret edebilir veya 0232 999 29 29 numaralı telefonun 2151 ve 2152 dahili hatlarından bilgi alabilirler.