Yunanistan, Türkiye dahil üçüncü ülke vatandaşlarına sunduğu “Altın vize” programında emlak satın alımındaki tabanı neredeyse iki katına çıkardı. 1 Eylül'den itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, emlak alım tabanı, bazı bölgelerde 500 bin Euro’dan 800 bin Euro’ya, diğer bölgelerde ise 250 bin Euro’dan 400 bin Euro’ya yükseltildi.

Yeni şartlar ve kısıtlamalar

Yeni uygulama kapsamında, Atina'nın da dahil olduğu Attika bölgesi, Selanik, Rodos, Santorini, Mikonos ve Girit gibi turistik adalarda alınacak gayrımenkullerin en az 800 bin Euro değerinde ve 120 metrekareden büyük olması gerekiyor. Ayrıca, üçüncü ülke vatandaşlarının satın aldıkları gayrımenkulleri Airbnb üzerinden kiralamaları yasaklandı.

Yeni düzenleme, Yunanistan’daki gayrımenkul fiyatlarının ve kiraların artışı ile kiralık ev sayısının azalması nedeniyle yapıldı. Son 10 yılda Türkiye vatandaşlarının “Altın Vize” için Yunanistan’da emlak satın alımında bulunduğu sayının yaklaşık 1,500 olduğu belirtildi.