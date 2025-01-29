İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri, Altınyol üzerinde Bornova istikametine doğru Şaraphane Köprüsü üzerinde arızalanan bir araç nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandığını bildirdi.

Güvenlik önlemleri alınmış olup, aracı yol dışına çıkarma çalışmaları devam etmektedir. Bu noktadan geriye doğru trafik yoğunluğu mevcut olup, akım sonu Yeşildere Caddesi Ballıkuyu mevkiindedir. Sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları önerilmektedir.

Sürücülere alternatif güzergah önerisi

Şehir içi ana arterlerde meydana gelen araç arızaları, trafik akışını olumsuz etkileyerek uzun kuyruklara ve gecikmelere neden olabilmektedir. Özellikle yoğun saatlerde yaşanan bu tür durumlar, şehir içi ulaşımda aksamalara yol açmaktadır. Emniyet birimleri sürücülerin, trafik yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerden kaçınarak alternatif güzergâhları kullanabileceğini aktardı.