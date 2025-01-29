Malatya'da, saat 11.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi'nde bulunan TOKİ şantiyesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle, işçilerin barındığı konteynerlerde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek 5 konteynere yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, işçilerden M.E.Ç., E.Ö., Ö.Y. ve D.E. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yangının sebebi araştırılıyor

Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattı. İlk bulgulara göre, yangının elektrik tesisatındaki bir arızadan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Ancak kesin neden, yapılacak teknik incelemelerin ardından belirlenecek.