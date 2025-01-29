İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri, Mürselpaşa Bulvarı’nda yaşanan trafik sıkışıklığı hakkında açıklama yaptı. Bornova yönüne doğru sağ şeritte arızalanan bir aracın yol dışında yapılmaya çalışıldığı belirtilirken, bu sebeple trafik akışında yoğunluk oluştuğu bildirildi. Yapılan açıklamaya göre, trafik yoğunluğu geriye doğru ilerlerken akımın sonu Hilal Köprü mevkiine kadar ulaştı.

Araç çekilme çalışması sürüyor

Emniyet yetkilileri, arızalanan aracın yol dışı yapılma çalışmasının devam ettiğini belirtti. Trafik kullanıcılarının bu güzergahı kullanacak olan vatandaşların dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları değerlendirmeleri gerektiği ifade edildi.

İzmir'deki trafik kullanıcılarının, Mürselpaşa Bulvarı üzerindeki yoğunluktan etkilenmemek için güzergahlarını planlamaları ve güzergah değişikliği yapmaları önerildi.