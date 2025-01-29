Mersin’in Tarsus ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda büyük bir trafik kazası yaşandı. Saat 18.30 sıralarında, Salih Güner’in kullandığı 33 ARM 420 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adana batı gişelerinde beton bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde 2 kişi hayatını kaybetti

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 5 kişiden 4’ü çocuk olmak üzere 5 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere sevk etti. Ancak, sürücü Salih Güner ve yolcu Bozan Altuntaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerinin ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.