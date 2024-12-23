İzmir'de Bayraklı Tünelleri Bornova istikametinde, büyük tünel içerisinde sağ şeritte bir aracın arıza yapması sonucu trafik akışı olumsuz etkilendi.

Trafik yoğunluğu Örnekköy Ayrımı'na kadar uzandı

Arızalı aracı yol dışına alma çalışmaları devam ederken, trafik yoğunluğunun sonu Örnekköy ayrımı mevkiine kadar ulaştı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte trafiğin normale dönmesi bekleniyor.

Sürücülere uyarı

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli olması ve alternatif yolları değerlendirmesi önemle tavsiye ediliyor. Arızanın kısa sürede giderilmesi için ekipler bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor.