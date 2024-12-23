Ege Üniversitesi (EÜ) Engelsiz Ege Birimi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen çevrimiçi etkinlikte, işitme engelli bireylerin karşılaştığı zorluklar ve işaret dili üzerine önemli konuşmalar yapıldı. "Elleriniz Sesiniz Olsun" adlı etkinlikte, Türk İşaret Dili Eğitmeni Uzman Semih Güneş ve Bornova Sessizler Derneği Başkanı Soner Aslan konuşmacı olarak yer aldı. Moderatörlüğünü Engelsiz Ege Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Pelin Piştav Akmeşe’nin yaptığı etkinlikte, işaret dilinin geliştirilmesi ve sağır kültürüne dair pek çok önemli konu gündeme geldi.

Akademik çalışmaların artırılması gerekiyor

Etkinlikte, işaret dili alanında akademik kaynak eksikliğine dikkat çekildi. Prof. Dr. Pelin Piştav Akmeşe, bu alanda bilimsel çalışmaların artmasının önemini vurgulayarak, “İşaret dili ve sağır kültürü konusunda daha fazla akademik çalışma yapılması gerekiyor. Bu çalışmaların ilerlemesi, sağır kültürünün daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır” dedi.

İşaret dili terminolojisi geliştirilmeli

Türk İşaret Dili Eğitmeni Semih Güneş, işaret dili terminolojisinde hâlâ eksiklikler olduğunu ve bu alanın gelişmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Güneş, işaret dili tercümanlığının önemine değinerek, “İşaret dili tercümanları, sağır toplumun iletişim sorunlarını çözüyor ve eşit yaşama hakkı sağlıyor” dedi. Sağırların eğitim sistemine entegrasyonu ve doğru Türkçe kullanımları konusunda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Sağır kültürünün gelişimi için işbirliği önerisi

Güneş, sağır kültürünün gelişmesinin, daha fazla işbirliği ve akademik çalışmalarla mümkün olacağını vurguladı. “Sağırların hayata bakış açısının öğrenilmesi, ihtiyaçlarının bilinmesi ve buna yönelik çözümler geliştirilmesi sağlanmalıdır” dedi. İşaret dili eğitimine ilkokuldan başlanması gerektiğini belirten Güneş, bunun bir lütuf değil, standart haline gelmesi gerektiğini ifade etti.

Gelecek için ortak çalışma çağrısı

Etkinlik sonunda, işaret dili ve sağır kültürü üzerine yapılacak daha fazla akademik çalışmanın önemine dikkat çekilerek, bu alanda işbirliğinin artırılması gerektiği vurgulandı. Bu tür etkinliklerin, işaret dilinin gelişimi ve farkındalığın artırılması açısından büyük bir katkı sağladığı ifade edildi.