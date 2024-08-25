Bornova'nın tarihi dokusunu yaşatmak ve İzmir’in geçmişini keşfetmek isteyenler için önemli bir durak olan Dramalılar Köşkü, 2010 yılında Bornova Belediyesi tarafından restore edilmiştir. 3 Kasım 2012 tarihinde kapılarını ziyaretçilere açan köşk, günümüzde Bornova Kent Arşivi ve Müzesi olarak hizmet vermektedir. Yapının inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl başına tarihlendirilmektedir.

Mimari yapı

Köşk, ana bina olan köşk binası, mutfak ve hamam yapıları, giriş binası ve ahırdan oluşan bir kompleks içinde yer almaktadır. Konut olarak kullanılan bu yapı, zamanla eklemeler ve değişiklikler geçirmiştir. Yapının ana kısmı ve müştemilat bölümü, farklı dönemlerde eklenen bölümlerle plansal anlamda değişikliklere uğramıştır. Özellikle köşkün hamamı, uzun yıllar köşkte yaşayanlar tarafından kullanılmış, daha sonra halka açık olarak işletilmiştir.

Dramalılar ailesi ve köşkün tarihi

Köşkün adı, 1924 yılında Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sırasında Yunanistan'ın Drama kentinden İzmir'e göç eden Dramalılar ailesinden gelmektedir. Bu aile, İzmir'in önemli tütün tüccarlarından biri olmuş ve geçimlerini tütüncülükle sağlamıştır. Dramalılar Köşkü, bu ailenin yaşam alanı olarak kullanılmış ve bu sayede İzmir’in tütün ticaretinin tarihine tanıklık etmiştir.

Müze ve sergiler

Bornova Kent Arşivi ve Müzesi olarak yeniden işlev kazanan köşkte, Bornova ve İzmir’in tarihine dair birçok resim ve belge sergilenmektedir. Ayrıca, antika eşyalar ve çeşitli dokümanlar da ziyaretçilerin beğenisine sunulmaktadır. Araştırmacılar ve tarih meraklıları için önemli bir kaynak olan bu müze, tarih severlerin ilgisini çekebilecek geniş bir koleksiyona ev sahipliği yapmaktadır.

Ziyaret bilgileri

Köşkün müze olarak işlev gördüğü dönemde, çeşitli sergiler ve etkinlikler düzenlenmektedir. Ziyaretçiler, geçmişin izlerini taşıyan bu tarihi mekânda keyifli bir gezinti yapabilir, Bornova’nın ve İzmir’in zengin tarihini daha yakından keşfedebilirler.

Bornova Kent Arşivi ve Müzesi nerede ve nasıl ulaşılır?

Bornova Belediyesi Bornova Kent Arşivi ve Müzesi - Dramalılar Köşkü, İzmir’in Bornova ilçesinde yer almaktadır. İşte köşke ulaşım için ayrıntılı bilgiler:

Adres: Bornova Belediyesi Bornova Kent Arşivi ve Müzesi Dramalılar Köşkü Atatürk Mahallesi, Dramalılar Sokak No:1 Bornova, İzmir.

Nasıl ulaşılır?

Özel araçla ulaşım: İzmir şehir merkezinden Bornova’ya doğru ilerleyin.

Bornova Merkez’de, Ege Üniversitesi’nin yakınlarından geçerek Bornova’nın ana caddelerine ulaşın.

Bornova Belediyesi’nin tabelalarını takip edin ve Atatürk Mahallesi’ne yönelin.

Dramalılar Sokak üzerinde, köşkün yer aldığı binayı bulabilirsiniz. Park yerleri genellikle çevrede mevcuttur. Toplu taşıma ile ulaşım: Otobüs: İzmir şehir merkezinden veya çevre ilçelerden Bornova’ya giden otobüsler kullanabilirsiniz. Bornova Belediye Binası veya Atatürk Mahallesi durağında inebilirsiniz. Buradan köşke yürüyerek ulaşabilirsiniz.

Metro: İzmir Metro'su ile Bornova İstasyonu'nda inin. Buradan otobüs veya taksi ile Dramalılar Köşkü’ne geçebilirsiniz. Ayrıca, köşke yürüyüş mesafesinde olan bir yerden de ulaşabilirsiniz.

Dolmuş: Şehir merkezinden Bornova dolmuşlarına binebilirsiniz. Dolmuşlar genellikle Bornova Merkez’e kadar gider ve buradan yürüyerek Dramalılar Köşkü’ne ulaşabilirsiniz.

Yürüyerek ulaşım:

Eğer toplu taşıma ile geldiyseniz, Bornova Merkez’den köşke yürüyüş mesafesinde bulunabilirsiniz. Atatürk Mahallesi'nde Dramalılar Sokak’ı takip ederek köşkü bulabilirsiniz.