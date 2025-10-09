Bornova Kent Konseyi’nin 3. Olağan Genel Kurulu, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Hayvan Hakları, Kadın, Gençlik ve Engelli Hakları meclisleri ile çalışma gruplarının önerileri oy birliğiyle kabul edilerek Bornova Belediye Meclisi’ne sunuldu. Konsey Başkanı Av. Dr. Doğan Baran Mengüş’ün faaliyet raporu da katılımcılar tarafından tam destek aldı.



Geniş katılımla 3. Genel Kurul

Bornova, 28 Eylül 2025 — Bornova Kent Konseyi, kentteki ortak sorunları tartışmak ve yeni dönem için yol haritası belirlemek amacıyla 3. Olağan Genel Kurulu’nu geniş katılımla düzenledi. Toplantıda önceki dönemin faaliyetleri değerlendirilirken, Bornova’nın sosyal, kültürel ve çevresel gelişimi için yeni öneriler de gündeme geldi.

Meclislerden dikkat çeken öneriler

Toplantıda dört ayrı meclis ve çalışma grubundan önemli kararlar çıktı:

Hayvan Hakları Çalışma Grubu: Sokak hayvanlarının korunması, barınma ve beslenme koşullarının iyileştirilmesi.

Kadın Meclisi: Kadınların yerel yönetimlerde daha etkin yer alması, istihdam olanaklarının artırılması ve eşitlikçi politikaların güçlendirilmesi.

Gençlik Meclisi: Bornova’da bir Gençlik Festivali düzenlenmesi ve Dijital Gençlik Merkezi kurulması.

Engelli Hakları Çalışma Grubu: Belediyenin engelli dostu projelerinde Engelli İşleri Birimi’nin her aşamada görüş vermesi.

Kararlar oy birliğiyle kabul edildi

Tüm öneriler, katılımcıların oy birliğiyle kabul edilerek Bornova Belediye Meclisi’ne sunulmak üzere karara bağlandı. Genel Kurul’da ayrıca Konsey Başkanı Av. Dr. Doğan Baran Mengüş’ün faaliyet raporu da üyelerden tam destek aldı.