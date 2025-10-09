İzmir Oda Orkestrası, 2025-2026 konser sezonuna Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen kapalı gişe konserle başladı. Şef Jiri Habart yönetiminde sahne alan orkestra, Rachmaninov ve Dvořák eserleriyle sezonun ilk gecesinde sanatseverleri büyüledi. Konserin solisti, dünyaca ünlü piyanist Alexander Romanovsky oldu.



Açılış konseri büyük ilgi gördü

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Oda Orkestrası, klasik müziği geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla düzenlediği sezon açılışını AASSM Büyük Salon’da gerçekleştirdi. Genç kuşağın dikkat çeken şeflerinden Jiri Habart yönetiminde sahne alan orkestra, Rachmaninov’un 3. Piyano Konçertosu ve Dvořák’ın “Yeni Dünya” Senfonisiyle sanatseverleri etkiledi.

Konserin solisti Romanovsky, performansıyla dakikalarca alkışlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır’ın da izlediği konserin tüm biletleri önceden tükendi.

“Beraber nefes alıp, beraber nefes vereceğiz”

Orkestranın başkemancısı Deniz Toygür, açılışta yaptığı konuşmada “Bugün sahnede öyle müzisyenler var ki her biri on dakika alkışlansa yeridir. İlk konserimizde salonun tamamen dolu olmasından mutluyuz. Güzel sanatlar öğrencilerimiz de burada, iyi ki geldiniz” dedi.

Yaklaşık iki saat süren konserde Romanovsky, klasik piyano repertuvarının en zor eserlerinden biri kabul edilen Rachmaninov’un 3. Konçertosunu seslendirdi. Sanatçı, uzun alkışların ardından bis yaptı.

Dvořák’ın “Yeni Dünya”sıyla coşkulu kapanış

Konserin ikinci bölümünde, klasik müzik tarihinin en sevilen eserlerinden Antonín Dvořák’ın 9. Senfonisi “Yeni Dünya” yorumlandı. Avrupa müzik geleneğiyle Amerika esintilerini birleştiren eser, orkestranın güçlü anlatımıyla sezonun coşkulu açılışına damga vurdu.

Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım konserleri yolda

Sezonun devamında, 28 Ekim’de Cumhuriyet’in 102. yılına özel bir programla sahneye çıkacak olan İzmir Oda Orkestrası, 10 Kasım’da Atatürk’ü Anma konseriyle duygusal yoğunluğu yüksek bir repertuvar sunacak.

Kasım ve Aralık’ta uluslararası yıldızlar

Kasım ayında orkestra, tanınmış şef Jesko Sirvend yönetiminde konser verecek. Berlin Filarmoni Orkestrası’nın eski başkemancısı Florin Iliescu solist olarak sahne alacak.

10 Aralık’ta ise dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Pablo Barragán İzmirli müzikseverlerle buluşacak. Yılbaşı konserinde Latin topluluk Los Pitutos ile sahneye çıkacak olan orkestra, sezonu renkli bir programla kapatacak.