TFF 3. Lig’in 4. haftasında İzmir temsilcisi Bornova 1877 deplasmanda Kuşadasıspor’a konuk oldu. Konuk Bornova 1877 karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Didim Atatürk Stadı’nda oynana karşılaşmaya Sercan Yıldırım yönetimindeki Bornova Mustafa Uysal, Sabahattin Destici, Mete Şentürk, Mustafa Hakkı Peker, Fırat İnal, Kerem Hayta, Utkan Gökçen, Murat Arslan, Arda Abbak, Yılmaz Can Taşkıran ve Mustafa Çalışkan ilk 11’i ile çıktı.

İlk yarı 1-0 tamamlandı

Ev sahibi Kuşadasıspor ise Fatih Değirmenci, Ender Alkan, Serkan Yola, Eyüp Oskan, Batuhan Özduran, Berke Avcı, Emir Şenocak, İsmail Onur Kalkan, Ferhat Öztaşdelen, Hasan Demir ve Mirzacan Yıldırım ilk 11’i ile sahadaki yerini aldı.

Karşılaşmanın 19. dakikasında konuk Bornova Murat Arslan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca konuk Bornova ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın 57. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Murat Arslan penaltıdan kaydettiği golle takımını 2-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Bornova’da Utkan Gökçen ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Maçın 81. dakikasında ev sahibi Kuşadasıspor Emir Şenocak ile farkı 1’e düşüren golü kaydetti.

Bornova’da Batuhan Altın maçın 84. dakikasında farkı yeniden 2’ye çıkaran golü kaydetti.

Kuşadasıspor’da Ferhat Öztaşdelen ise 90. dakikada attığı golle skoru yeniden 3-2’ye getirdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Bornova karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. Bu skor ile Bornova ligde 10 puanla liderliğini devam ettirirken, hiç puanı bulunmayan ev sahibi Kuşadasıspor ise son sırada yer aldı.