Sabah saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesindeki Bölge Metro İstasyonu'nda meydana gelen olayda, metronun vatman kabininden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden yetkililer, istasyonda duran metrodaki yolcuların tedbir amaçlı tahliyesini sağladı.

Kısa süre içinde müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ifade edildi.

Resmi açıklama yapıldı

İzmir Hemşehri İletişim Merkezi (HİM), olayla ilgili şu bilgilere yer verdi:

"Vatman kabininde oluşan yangına gerekli müdahale yapılmış olup, yolcuların tahliyesi sağlanmıştır."

Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı

Olay sırasında metro hattında kısa süreli aksama yaşanırken, güvenlik ekipleri bölgede gerekli önlemleri aldı. Yangının çıkış nedeni hakkında incelemeler sürüyor.

BORAK üyesi güvenlik görevlilerinin eksikliğini gözler önüne serdi

İzmir Metro'da çıkan yangında, güvenlik görevlilerinin yangın söndürme eğitimi almadığı ve yangın tüpü kullanamadıkları gözlemlendi. Bu durumu fark eden Bornova Arama Kurtarma (BORAK) üyesi Adnan Serhad Yavaş, yangına müdahale ederek metronun tamamen yanmasını engelledi.

BORAK Genel Başkanı İrem Demircan, "Ne zaman, nerede ve nasıl bir afetle karşılaşacağımızı bilemeyiz. Bu yüzden eğitimler çok önemli. Tüm vatandaşlarımız, afet öncesinde, anında ve sonrasında neler yapmaları gerektiğini öğrenmelidir. Derneğimiz, bu konuda ücretsiz eğitimler vermektedir." diyerek eğitimin önemine dikkat çekti.