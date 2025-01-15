Geçen sezon FIBA Europe Cup’ta ülkemizi temsil eden Manisa Basket, bu sezon ise tarihi bir başarıya imza atarak Şampiyonlar Ligi'nde yer almıştı. H Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak Play-In etabına geçmeye hak kazanan temsilcimiz, burada da muazzam bir performans sergileyerek adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.

Play-In'de karşılaştığı Alman ekibi Niners Chemnitz ile evindeki ilk maçta büyük bir geriden gelerek galip gelen Manisa Basket, son 2 dakikaya 13 sayı geride girmesine rağmen müthiş bir 14-0'lık seriyle 87-86 galip geldi ve avantajı eline geçirdi. Almanya'daki ikinci maçta ise Saben Lee'nin 28, Besson'un 18 sayılık performanslarıyla rakibini 84-87 mağlup etti ve seriyi 2-0'la tamamladı.

Play-In etabını geçtikten sonra Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde J Grubu'na düştü. Son 16 turunda, İspanya'nın son şampiyonu Unicaja Malaga ve Litvanya'nın güçlü ekibi Rytas Vilnius ile karşılaşacak. Manisa ekibi, Play-In’deki Galatasaray-Saint Quentin eşleşmesinin galibi ile de son 8 için mücadele edecek.

Temsilcimiz, grup maçlarına 29 Ocak'ta İspanya'da Malaga deplasmanında başlayacak ve burada büyük bir mücadeleye imza atmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA