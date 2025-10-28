Balıkesir Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı yaşanmazken, İzmir’de hissedilen sarsıntı halkta tedirginlik yarattı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İzmir’deki olası yıkıcı depreme dair çarpıcı uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Ercan, İzmir kırığının kuzey kıyısından geçtiğini ve bu hattın yıkıcı bir deprem için kritik olduğunu belirtti. "Bornova Ovası’nda büyük bir felaket olabilir. Bayraklı, Karşıyaka, Alaybey ve Çiğli’de de etkiler şiddetli hissedilir" dedi.

Ercan, risk altındaki bölgelerde yer yapı güvenlik belgelerinin ve jeofizik değerlendirmelerin acilen tamamlanması gerektiğini ifade etti. "Bu adımlar atılırsa olumsuz bir İzmir yerine güvenli bir kent oluşturabiliriz" diye ekledi.

Sındırgı’da meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremde, bir dükkan ve dört bina yıkıldı, 19 kişi yaralandı. Can kaybı yaşanmadı. Depremin etkileri İzmir’de de hissedildi.