Kayyum ataması sonrası erişime kapatılan TELE1 YouTube kanalı, yaklaşık üç gün süren kesintinin ardından yeniden erişime açıldı. Kullanıcılar, kanal üzerinden içeriklere tekrar ulaşabiliyor.
Kayyum ve Soruşturma Süreci
TELE1’e, "casusluk" soruşturması kapsamında kayyum atanmış, Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
Kayyum atamasının hemen ardından TELE1 YouTube kanalının erişimi kesilmiş, içeriklere ulaşılamaz hale gelmişti.
Kullanıcılar yeniden erişim sağladı
Erişim kesintisinin sona ermesiyle birlikte, kanal yaklaşık 1,4 milyon aboneye sahip kullanıcı kitlesiyle yeniden buluştu. Aboneler artık içerikleri izleyebiliyor ve kanalın tüm işlevleri aktif durumda.