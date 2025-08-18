Parklar estetik ve işlevsel hale geldi

Bornova Belediyesi, ilçedeki parkları vatandaşlar için daha konforlu ve estetik alanlara dönüştürdü. Yeni nesil üzeri kapalı banklar sayesinde vatandaşlar, açık havada güneşten ve yağmurdan etkilenmeden vakit geçirebiliyor. İlk etapta 50 adet olarak üretilen banklar, tamamen belediyenin kendi imkânlarıyla Fen İşleri Şantiyesi’nde hazırlanıyor.

Fen İşleri usta elleriyle üretim yapıyor

Karşılıklı oturaklı ve üzeri kapalı tasarıma sahip banklar, ilçenin farklı parklarına yerleştirilmeye başlandı. Demir iskeletinden ahşap kesimine, montajdan cilaya kadar tüm üretim süreci Fen İşleri Şantiyesi’nde titizlikle yürütülüyor. Modern tasarımları ve dayanıklı yapılarıyla dikkat çeken banklar, hem dinlenme hem de sosyal etkileşim için uygun alanlar sunuyor.

Banklar Bornova’ya estetik dokunuş katıyor

Şantiyede usta eller tarafından üretilen banklar, belirlenen noktalara monte edildikçe parkların çehresine estetik bir katkı sağlıyor. Vatandaşlar, bu banklarda sevdikleriyle birlikte vakit geçirirken, parkların kullanım kalitesi de artıyor.

Başkan Eşki projeyi anlattı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin estetik olmanın yanı sıra kamu yararını önceliklediğini vurguladı. “Bornova’nın parkları sadece yeşil alanlar değil; komşuluk ilişkilerinin, sohbetin ve dinlenmenin mekânları. Bu alanlarda geçirilen zamanın daha keyifli ve konforlu olması için kendi kaynaklarımızla yeni nesil banklar üretiyoruz. Hem güneşten hem de yağmurdan koruyan bu banklarla Bornovalılar açık havanın tadını daha fazla çıkaracak. Biz sadece kent mobilyası değil, huzur ve gölge de üretiyoruz” dedi.