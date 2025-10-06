Veriler, dört hissenin son bir haftalık periyotta en yüksek fiyatlarını test ettiğini gösteriyor. Bu hisselerden bazılarında teknik göstergeler ve işlem hacmindeki artış da yükseliş eğilimini destekliyor.

Son bir haftalık fiyat hareketlerine bakıldığında, EYG GMYO (#EYGYO), Gedik Yatırım Menkul Değerler (#GEDIK), Özak GMYO (#OZKGY) ve Uşak Seramik (#USAK) hisselerinin kısa vadeli zirve seviyelerine ulaştığı görülüyor. Bu hisselerden EYG GMYO’da MACD göstergesinin “Al” sinyali vermesi, teknik açıdan yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor. Gedik Yatırım tarafında ise işlem hacminin üç gündür aralıksız artış göstermesi, yatırımcı ilgisinin sürdüğünü ve fiyat hareketinin güçlü destek bulduğunu ortaya koyuyor.

Teknik analiz göstergelerine göre, kısa vadede bu hisselerde fiyat yönünün yukarıya döndüğü dikkat çekiyor. Özellikle hacim artışı ile teknik göstergelerin aynı yönde sinyal üretmesi, yükseliş trendinin sağlıklı bir zemin üzerinde ilerlediğini gösteriyor. Bu durum, yatırımcılar açısından kısa vadede yukarı yönlü potansiyelin korunduğu anlamına geliyor.

Zirve seviyelerini test eden hisselerde, teknik olarak kar realizasyonlarının ardından yatay seyir gözlemlenebilir. Ancak genel görünüm, piyasadaki risk iştahının sürdüğü ve yükselişlerin destek bulduğu yönünde.

Öne çıkan hisseler ve teknik görünüm:

EYG GMYO (#EYGYO): Son 1 haftalık zirvesinde. MACD göstergesi “Al” sinyali üretiyor. Güçlü yükseliş trendi korunuyor. Gedik Yatırım Menkul Değerler (#GEDIK): Son 1 haftalık zirvesinde. İşlem hacmi 3 gündür artıyor, momentum pozitif. Özak GMYO (#OZKGY): Son 1 haftalık zirvesinde. Fiyat istikrarlı şekilde direnç bölgesine yaklaşmış durumda. Uşak Seramik (#USAK): Son 1 haftalık zirvesinde. Kısa vadeli teknik göstergelerde yukarı yönlü eğilim sürüyor.

Genel tabloya bakıldığında, haftalık bazda zirvesine ulaşan bu dört hisse, piyasadaki kısa vadeli yükseliş dinamiklerinin canlı olduğunu gösteriyor. Bazı hisselerde MACD göstergesi ve hacim artışı gibi teknik verilerin aynı yönde sinyal üretmesi, kısa vadeli yukarı momentumun korunduğunu destekliyor. Analistler, bu tür hareketlerin özellikle teknik yatırımcılar için dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.