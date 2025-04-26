Bornova’da 2 bin 830, Bayraklı’da 1014 yapı öncelikli inceleme listesine alındı. Yurttaşlara yapı envanteri sonuçları ulaştırılıyor.

Bornova ve Bayraklı’da yapı envanteri çalışmaları tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yürüttüğü yapı envanteri çalışmaları tamamlandı. Bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilen çalışmalarda Bornova’da 2 bin 830, Bayraklı’da ise 1014 yapı öncelikli değerlendirme listesine alındı. Olası bir depremde yapıların davranışlarını öngören araştırma, yurttaşlara ve ilçe belediyelerine iletildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak için yapı envanteri, depremsellik, tsunami araştırması ve mikrobölgeleme etüt çalışmalarını bütünleşik şekilde yürütüyor. Elde edilen verilerle Deprem Master Planı oluşturulacak.

İki etapta 100 bin yapının kimlik belgesi oluşturuldu

Bayraklı ve Bornova’da 30 Ekim 2020 İzmir Depremi sonrası başlatılan envanter çalışmaları iki etapta tamamlandı. Yaklaşık 100 bin yapının bina kimlik belgesi hazırlandı. Bu belgelerle ruhsat, mimari proje ve toplanma alanı gibi bilgilere doğrudan erişim sağlandı. Çalışmalar, sahada görev alan yaklaşık 200 inşaat mühendisi ile Bayraklı’da 200, Bornova’da ise 300 günde tamamlandı.

Öncelikli değerlendirme gereken yapılar belirlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, kentin deprem riski yüksek bir bölgede bulunduğunu vurguladı. Yapılan çalışmalar sonucunda Bornova’da 2 bin 830, Bayraklı’da ise 1014 yapının diğer yapılara oranla öncelikli incelemeye tabi tutulması gerektiği tespit edildi. Bu yapılar için ileri analizler yapılması planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, elde edilen sonuçları ilçe belediyelerine bildirdi. İlçe belediyeleri, yurttaşlara bilgilendirme yapacak. Apartman yönetimlerinin bir araya gelerek ileri analiz için karar almaları bekleniyor. Yapılan ön çalışma, risk tespiti yerine yapıların önceliklendirilmesini sağladı. Yapı güvenliğinin belirlenebilmesi için Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve 6306 sayılı yasa kapsamında ayrıntılı analiz yapılması gerekiyor.

Riskli binalar güçlendirilecek veya yeniden inşa edilecek

İlgili mevzuat kapsamında yapılacak çalışmalarda, binalardan numune alınacak ve beton dayanıklılığı ölçülecek. Analizler sonucunda yapılar “riskli” veya “riskli değil” şeklinde tanımlanacak. Riskli olduğu tespit edilen binalar için yasal süreç başlatılacak. Sonuçlara göre binalar güçlendirilecek ya da yıkılıp yeniden yapılacak.

Vatandaşlara çağrı: Yapılarınızı ileri analize tabi tutun

Eylem Ulutaş Ayatar, yurttaşların kendilerine ulaşan bina kimlik belgeleri doğrultusunda yetkilendirilmiş mühendislik firmalarına başvurarak performans analizi yaptırmaları gerektiğini belirtti. Ayatar, “Deprem yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler ve yapı denetim sisteminin zaman içinde devreye girmesi nedeniyle mevcut yapıların ileri analizlere ihtiyaç duyduğu açıktır. Yurttaşlarımızı yapılarının güvenliğini artırmaları için bu süreci önemsemeye davet ediyoruz” dedi.