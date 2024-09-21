Bornova ve Heidelberg Belediyeleri arasında yürütülen “BORNBERG” projesi kapsamında, iklim değişikliğine uyum ve karbon emisyonunun azaltılması için ilçedeki okullarda eğitim çalışmaları devam ediyor. Bu iş birliği, Bornova’nın direncini artırmayı ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamayı hedefliyor. Bornovalıların çevre bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen eğitimler, yerel halkı iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha bilinçli hale getirmeyi amaçlıyor.

Akademisyenler İklim Değişikliğini Anlatıyor

Yaşar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurdan Yıldırım ve Dr. Öğretim Üyesi Emin Selahattin Umdu, Uğur Okulları Bayraklı Kampüsü'nde öğrencilere ve öğretmenlere iklim değişikliğiyle ilgili önemli bilgiler aktardı. İklim krizinin Türkiye üzerindeki etkilerini ve alınabilecek önlemleri detaylıca açıklayan akademisyenler, projenin bu konuda farkındalık yaratmaya devam edeceğini belirtti.

Bornova Belediyesi'ne AB Desteği

Proje kapsamında, Bornova Belediyesi 110 bin Euro bütçeli BORNBERG projesi için Avrupa Birliği’nden 100 bin Euro hibe aldı. Eğitim faaliyetleri, ‘kurumsal kapasite geliştirme’ ve ‘farkındalık oluşturma’ başlıklarında ilerliyor. Kadınlar, çocuklar ve gençler projede hedef kitle olarak belirlendi.

Çocuklara Yeşil Gelecek

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Uğur Okulları’ndaki eğitimde yaptığı konuşmada çocuklara hitap ederek, "Doğayı koruma mücadelesi, gelecek nesiller için en büyük mirastır" dedi. Eşki, BORNBERG Projesi ile çocuklara çevre bilinci aşılamayı hedeflediklerini belirtti. “Çocuklar doğayı savunursa, bu mücadelenin karşısında kimse duramaz” sözleriyle, çevre koruma çalışmalarına hızla devam edeceklerini vurguladı.