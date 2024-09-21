Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,22 kazançla 9.900,25 puandan tamamladı. Hafta boyunca en düşük 9.567,10 ve en yüksek 10.008,72 puan seviyeleri görüldü. Endeks genel olarak güçlü bir performans sergiledi.

Mali Endeks bu hafta yüzde 4,35 artış göstererek 11.283,77 puana yükselirken, Hizmetler Endeksi yüzde 0,94 artarak 9.691,97 puandan kapandı. Sanayi Endeksi yüzde 0,96 yükselişle 13.248,15 puana ulaşırken, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,20’lik bir kazançla 12.952,71 puandan haftayı bitirdi.

En çok kazandıran hisseler

Bu hafta BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında en çok kazandıran şirketler şu şekilde sıralandı:

Koza Anadolu Metal Madencilik: Yüzde 13,53 kazançla haftanın en çok değer kazanan hissesi oldu. Madencilik sektöründeki güçlü performans ve metal fiyatlarındaki artış, şirket hisselerinin yükselişine katkı sağladı. Gübre Fabrikaları: Yüzde 11,40 artışla haftayı tamamladı. Gübre sektöründeki talep artışı, şirketin hisse değerini yukarı taşıyan faktörlerden biri olarak öne çıktı. Tümosan Motor ve Traktör Sanayi: Yüzde 10,73 artışla listede üçüncü sırada yer aldı. Tarım ve otomotiv sektörlerindeki büyüme beklentileri bu hissedeki değer artışını destekledi.

En çok kaybettiren hisseler

Öte yandan, haftanın en çok kaybettiren hisseleri ise şöyle sıralandı:

Batıçim Batı Anadolu Çimento: Yüzde 13,48 kayıpla haftanın en çok değer kaybeden hissesi oldu. İnşaat sektöründeki durgunluk ve yüksek maliyetler, hisse üzerinde baskı yarattı. Borusan Boru Sanayi: Yüzde 12,52’lik kayıpla ikinci sırada yer aldı. Çelik fiyatlarındaki dalgalanmalar ve ihracat pazarındaki sıkıntılar, hisse değerini olumsuz etkiledi. Borusan Yatırım ve Pazarlama: Yüzde 5,04 kayıpla haftayı tamamladı. Yatırım beklentilerindeki gerileme, hissede düşüşe neden oldu.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler ise şu şekilde sıralandı:

Garanti BBVA: 500 milyar 640 milyon TL piyasa değeriyle en değerli şirket konumunda. Koç Holding: 470 milyar 916 milyon TL piyasa değeriyle ikinci sırada yer alıyor. Türk Hava Yolları: 413 milyar 310 milyon TL değeriyle üçüncü sırada bulunuyor.