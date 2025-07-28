İzmir’in Bornova ve Urla ilçelerinde bugün çıkan yangınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerine yakın noktalarda etkili olan yangınlarda soğutma çalışmaları devam ediyor.



Bornova’da alevlerle mücadele geceye uzandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangınına gün boyunca müdahale etti. Alevlerin mahalleye ulaşmaması için yoğun çaba gösteren ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli çalıştı. Yangın akşam saatlerine doğru büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bölgede soğutma faaliyetleri sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de olası hayvan tahliyeleri için bölgede hazır bekledi. Ekipler, yangın alanında yaralı olarak bulunan bir kaplumbağaya da ilk müdahaleyi yaptı.

Urla’daki yangın hızla kontrol altına alındı

Öğle saatlerinde Urla ilçesine bağlı Torosan Mahallesi yakınlarında makilik alanda çıkan yangın da paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.