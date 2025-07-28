Fethiye Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor

Fethiye Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı yol yapım ve asfaltlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 41 farklı mahallede eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, Kızılbel Mahallesi’nde yoğun şekilde mesai harcıyor.

Kızılbel Mahallesi’nde yollar konforlu hale getiriliyor

Fethiye Belediyesi tarafından yürütülen asfalt kaplama çalışmaları ile Kızılbel Mahallesi’ndeki yollar, hem estetik hem de ulaşım açısından daha modern bir görünüme kavuşuyor. Mahalle sakinlerinin ulaşım sırasında yaşadığı sıkıntıların giderilmesi hedeflenirken, asfaltlama süreci bölge halkı tarafından olumlu karşılandı.

Çalışmalar mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı

Asfaltlama faaliyetlerinin tamamlanmasıyla birlikte sürücülerin daha güvenli ve konforlu bir yol deneyimi yaşaması sağlanıyor. Yoğun şekilde devam eden çalışmaların özellikle yaz döneminde hız kazanması dikkat çekiyor. Fethiye Belediyesi, altyapı yatırımlarıyla hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerde ulaşım kalitesini artırmayı hedefliyor.

Başkan Karaca: “Daha güvenli ulaşım için çalışıyoruz”

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yürütülen yol yapım faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaca, “41 mahallemizde sürdürdüğümüz yol yapım çalışmalarımız kapsamında, Kızılbel Mahallemizde asfalt kaplama çalışmalarımız devam ediyor. Daha konforlu ve güvenli bir ulaşım için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Yol yapım çalışmaları hız kesmeden sürecek

Fethiye Belediyesi, yıl boyunca mahallelerdeki ihtiyaçları tespit ederek yol yenileme ve asfalt kaplama faaliyetlerini sürdürüyor. Yetkililer, program dahilinde diğer mahallelerde de benzer çalışmaların planlandığını bildirdi. Belediyenin yol altyapısına yönelik bu yatırımlarının, uzun vadede ilçe genelinde ulaşım standardını yükseltmesi bekleniyor.