Bornova Belediyesi’nin “Bornova Yaz Dinletileri” etkinlikleri kapsamında Çamdibi Atatürk Parkı’nda sahne alan Grup Balkanot, müzikseverlere Balkan ezgileriyle dolu coşkulu bir yaz akşamı yaşattı.

Yaz coşkusu Balkan müziğiyle yaşandı

Bornova Belediyesi’nin Çamdibi Atatürk Parkı’nda her hafta düzenlediği "Bornova Yaz Dinletileri" etkinlikleri kapsamında sahne alan Grup Balkanot, Bornovalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Park içindeki amfi tiyatroda gerçekleşen etkinlik, Bornovalılar tarafından büyük ilgi gördü ve alanı dolduran vatandaşlar, Balkan müziğinin coşkusunu hep birlikte hissetti.

Balkan şarkılarıyla coşkulu anlar

Grup Balkanot’un seslendirdiği Balkan şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden Bornovalılar, keyifli bir yaz akşamı geçirdi. Konser sırasında zaman zaman hüzünlü melodilerle duygusal anlar yaşanırken, eğlenceli parçalarla oyunlar oynandı, halaylar çekildi. Bornova'nın farklı mahallelerinden gelen yüzlerce vatandaş, Balkan müziğinin enerjisiyle dolu anlar yaşadı.

Dayanışma ve birlik vurgusu

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Yaz Dinletileri’nin amacının Bornovalıları bir araya getirerek birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek olduğunu belirtti. Eşki, “Grup Balkanot’un enerjik ve samimi performansı, bu akşamı unutulmaz kıldı. Bu tür etkinliklerle Bornovalılar arasındaki dayanışma ve birlik duygusunu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yaz aylarının sonuna gelirken vatandaşlarımızı farklı kültürel zenginliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Farklı kültürel zenginliklerle Bornovalılar bir arada

Başkan Ömer Eşki, Bornova Yaz Dinletileri’ni, Bornovalılar için bir araya gelerek güzel zaman geçirebilecekleri bir etkinlik serisi olarak tasarladıklarını belirtti. Bu etkinliklerin, Bornova'nın sosyal hayatına katkı sunduğunu ve farklı kültürel etkinliklerle zenginleşen programlarla, ilçe halkını bir araya getirdiklerini ifade etti.

Bornova yaz dinletileri devam ediyor

Bornova Belediyesi, yaz boyunca düzenlediği çeşitli etkinliklerle ilçe halkının sosyal yaşamına renk katmaya devam ediyor. Bornova Yaz Dinletileri’nin yanı sıra farklı etkinliklerle de Bornovalıları bir araya getirmeyi sürdüren belediye, vatandaşların kültürel etkinliklerden daha fazla faydalanabilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Müzik ve dayanışma dolu yaz akşamları

Bornova Belediyesi'nin düzenlediği Bornova Yaz Dinletileri, Balkan müziğiyle dolu coşkulu bir geceye sahne olurken, Bornovalılar bu tür etkinliklerle bir araya gelmenin ve birlikte güzel zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Başkan Ömer Eşki’nin de vurguladığı gibi, bu etkinlikler Bornovalılar arasındaki dayanışma ve birlik duygusunu güçlendirmeye devam ediyor.