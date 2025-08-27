Gazze’de İsrail’in saldırıları sonucu iki yıl boyunca en az 219 gazeteci hayatını kaybetti, 480’i yaralanırken, 49 gazeteci alıkonuldu. Gazze Hükümeti Medya Ofisi, Filistin Gazeteciler Sendikası ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun 26 Ağustos tarihli verilerine göre, saldırılar sadece bireysel gazetecilere değil, medya altyapısına da yöneldi.

7 Ekim 2023’ten itibaren 12 basılı yayın kuruluşu, 23 dijital medya platformu, 11 radyo, 16 televizyon kanalı, 5 büyük ve 22 küçük matbaa ile 5 mesleki ve sivil toplum kuruluşu doğrudan İsrail saldırılarının hedefi oldu. Ayrıca 32 gazetecinin evi hava saldırılarıyla yerle bir edildi.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, saldırıların medya sektörüne verdiği toplam zararın 400 milyon dolardan fazla olduğunu açıkladı. Tüm bu yıkıma rağmen 143 medya kuruluşu faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Gazze’de çalışan gazeteciler “her an ölüm tehlikesiyle karşı karşıya” olmalarına rağmen görevlerini yerine getirmeye devam ediyor.

Gazetecilik meslek örgütleri, İsrail’in medya kuruluşlarını ve gazetecileri hedef almasını “tam anlamıyla bir savaş suçu” olarak nitelendiriyor. Örgütler, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) failleri soruşturmasını ve cezalandırmasını talep ederken, İsrail’in Filistin topraklarında uluslararası basına yönelik giriş yasağının ve sansürün kaldırılmasını istedi.

Meslek örgütleri, Filistinli gazetecilerle dayanışma içinde olduklarını ve gerçeği aktarmaya devam edeceklerini vurguladı.