Bornova Belediyesi, 8 farklı mahallede hizmet veren kitaplıklarıyla ilçenin kültürel yaşamına katkı sunuyor. 26 binin üzerinde kitap koleksiyonu ve 9 bini aşkın üyesiyle her gün 100’den fazla ziyaretçiyi ağırlayan kitaplıklarda, vatandaşlar kimlik kartlarıyla kolayca üye olup ücretsiz kitap ödünç alabiliyor.

Ücretsiz üyelik, kolay erişim

Kitaplıklara üye olmak için yalnızca kimlik kartı yeterli oluyor. 18 yaşın altındaki üyeliklerde ise velilerin başvurusu gerekiyor. Üyeler, aynı anda üç kitabı 15 gün süreyle ücretsiz olarak ödünç alabiliyor. Süresi dolan kitaplar için telefonla (0232 999 29 29 – 2233) uzatma talebinde bulunmak mümkün.

Başkan Eşki: “Her mahalleye kitap kokusu taşıyacağız”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kitaplıkların yalnızca ödünç kitap verilen alanlar olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Kitaplıklarımız Bornova’nın kültür nefesi. Çocuklarımız, gençlerimiz ve her yaştan Bornovalı burada kültürle buluşuyor. Hedefimiz, Bornova’nın her mahallesini kitap kokusuyla buluşturmak. Üye sayımızın artması ve okuma alışkanlığının güçlenmesi bizim için büyük mutluluk.”

Bornova’nın kitaplık ağı

Bornova Belediyesi’ne bağlı kitaplıklar ilçenin farklı bölgelerinde hizmet veriyor:

Atatürk Kitaplığı

Çamdibi Kitaplığı

Naldöken Kitaplığı

Altındağ Hasan Ali Yücel Cumhuriyet Kitaplığı

Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman Sosyal Tesisleri Kitaplığı

Kayadibi Cumhuriyet Kitaplığı

Karaçam Cumhuriyet Kitaplığı

Doğanlar Süleyman Seba Cumhuriyet Kitaplığı

Bornova Belediyesi, bu projeyle hem ilçeye yeni kültür alanları kazandırıyor hem de kitap okuma alışkanlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.