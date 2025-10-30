Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, bölge halkını paniğe sürükledi. Peş peşe yaşanan depremler nedeniyle birçok vatandaş geceyi sokakta geçirdi. Uzman isimlerden gelen uyarılar ise durumu daha da ciddi kılıyor.

Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, Elbistan ve Pazarcık’ta yaşanan 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’de “deprem fırtınası” yaşandığını belirtti. Tatar, Mersin’in Erdemli ilçesi ile Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin yanında, Türkiye genelinde sürekli olarak 4 ve altı büyüklükte depremlerin yaşandığını ifade etti.

“Beklenmedik bölgelerde de depremler sıklaştı”

Dr. Tatar, özellikle son dönemde beklenmedik yerlerde depremlerin arttığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Adeta bir deprem fırtınası yaşanıyor. 6 Şubat’tan bu yana Türkiye genelinde sismik hareketlilik belirgin şekilde arttı. Küçük ve orta büyüklükteki depremlerde gözle görülür bir artış var. Bu depremler çevredeki yakın fay hatlarını tetikleyebilir.”

Örtülü fay hatları da tehlike altında

Tatar, yeni depremlerin örtülü fayları harekete geçirdiğini ve tespit edilmemiş fay hatlarının bile artık sismik aktiviteye dahil olduğunu vurguladı:

“Bölgede biriken stres, daha önce aktif olmayan fay hatlarını bile hareketlendirebiliyor. 6 Şubat’taki iki büyük deprem, Türkiye’yi güneybatı yönüne 3,5 ila 7 metre arasında öteledi. Bu kayma, zincirleme bir şekilde diğer fayların tetiklenmesine neden oldu. Örtülü faylar da hareketleniyor ve bu hareketler haritalara tekrar işleniyor.”

Deprem tahminlerinde uzman yaklaşımı

Dr. Tatar, yerbilimciler olarak bir depremin büyüklüğünü ve etkisini tahmin edebildiklerini, ancak zamanını kesin olarak öngöremediklerini ifade etti. Sismik hareketliliğin bir süre daha devam edeceğini söyleyen uzman, vatandaşları uyararak, özellikle deprem riskli bölgelerde önlemlerin artırılması gerektiğini belirtti.