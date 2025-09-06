8 Eylül’de Atatürk’ü anma programları ile başlayacak etkinlikler, 9 Eylül’de konserler, dans gösterileri ve anma törenleriyle zirveye ulaşacak.

8 Eylül’de Ata’ya saygı duruşu

Kutlamaların ilk günü olan 8 Eylül Pazar günü, Kemalpaşa’daki Atatürk Evi ziyareti ile program başlayacak. Ardından Belkahve Ata Anı Evi’nde düzenlenecek törende, sanal gerçeklik uygulamaları ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesi yeniden canlandırılacak. Törene katılanlara geleneksel olarak keşkek ve lokma ikram edilecek.

Saat 19.00’da Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin açılış konuşmasıyla başlayacak programda, Farabi Ayata ve Ahmet Garipler, 26 Ağustos’tan 9 Eylül’e uzanan bağımsızlık mücadelesinin destansı hikayesini anlatacak. Günün finali ise Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek. Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve sevilen sanatçı Yıldırım Bekçi, kurtuluş coşkusunu müzikle taçlandıracak.

9 Eylül’de şehitler anılacak, coşku doruğa çıkacak

Kutlamalar, 9 Eylül Salı günü saat 10.00’da Bornova 9 Eylül Şehitliği’nde Bornova Belediyesi ve Bornova Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenecek çelenk sunma töreni ile başlayacak.

Saat 10.30’da Belkahve Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek kutlama töreninde ise renkli gösteriler Bornovalılarla buluşacak. Programda vals performansı, Kadın Ritim Topluluğu, Grup Avaz konseri ve halk dansları gösterileri yer alacak.

Başkan Eşki’den birlik ve bağımsızlık vurgusu

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 9 Eylül’ün yalnızca İzmir’in değil, tüm Türkiye’nin özgürlük yolunda verdiği mücadelenin simgesi olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“9 Eylül, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere emanet ettiği Cumhuriyet değerlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak, hepimizin görevidir. Bu özel günde, hem kurtuluş mücadelesinin kahramanlarını saygı ve rahmetle anacağız hem de özgür ve bağımsız bir Türkiye’nin gururunu hep birlikte yaşayacağız. Tüm Bornovalıları bu anlamlı kutlamalara davet ediyorum.”

Bornova Belediyesi’nin hazırladığı program, İzmir’in kurtuluşunun 103. yılında Bornovalılara tarih, kültür ve coşkunun iç içe geçtiği iki gün yaşatacak.