Karşıyaka Belediyesi tarafından çocuk ve gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla kurulan İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Merkezi (KARGEM), bu yıl da gurur verici bir başarıya imza attı. 2024-2025 eğitim döneminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 145 öğrenciden yüzde 80’i üniversite hayallerine kavuştu.

KARGEM’in uzman öğretmen kadrosuyla bir yıl boyunca yoğun bir tempoda sınava hazırlanan öğrenciler, gösterdikleri azim ve gayretin karşılığını aldı. Diş hekimliği, yazılım mühendisliği, gıda mühendisliği ve inşaat mühendisliği gibi birçok prestijli bölüm kazanıldı.

Başkan Ünsal’dan gurur mesajı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, gençlerin elde ettiği başarıdan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Ünsal, şunları söyledi:

“Gençlerimizin azmi, ailelerinin desteği ve öğretmenlerimizin özverili çalışmaları sayesinde bu yıl çok güzel sonuçlar aldık. KARGEM’de sınava hazırlanarak üniversiteye yerleşen her bir öğrencimizle gurur duyuyoruz. Onların başarısı, Karşıyaka’nın ve ülkemizin geleceği için büyük bir umut kaynağı. Üniversiteye adım atan gençlerimizin, yarınlarımızı aydınlatacağına yürekten inanıyorum.”

Yeni dönemde 550 öğrenciye destek

Başkan Ünsal, yeni eğitim döneminde de KARGEM’in ücretsiz kurslarıyla çok daha fazla öğrenciye destek olacağını açıkladı:

“2025-2026 eğitim ve öğretim yılında 5. sınıftan 12. sınıfa kadar toplam 550 öğrenciye ücretsiz kurs imkânı sağlayacağız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim yaşamına katkı sunmak, onların hayallerine ulaşmasını sağlamak bizim en öncelikli görevimiz. KARGEM, yalnızca bir eğitim kurumu değil; aynı zamanda fırsat eşitliğinin ve umutların merkezi olmaya devam edecek.”

Karşıyaka Belediyesi, KARGEM bünyesinde sunduğu ücretsiz eğitim desteğiyle, özellikle ekonomik koşullar nedeniyle özel ders veya kurs imkânına ulaşamayan öğrenciler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu yılki YKS sonuçları da merkezin bölgedeki eğitimde kilit bir rol üstlendiğini bir kez daha kanıtlamış oldu.