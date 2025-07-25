Bornova’da açık hava sinemasıyla kahkaha dolu yaz akşamları

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Açıkhava Sinema Günleri, mahalle sakinlerini nostalji dolu sinema keyfiyle buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler, 17 Temmuz’da Büyükpark’ta “Kolonyo Cumhuriyeti” filminin gösterimiyle başladı. İkinci gösterim ise Pınarbaşı Çamlık Parkı’nda “Hedefim Sensin” filmiyle gerçekleşti.

Gazoz ve patlamış mısır ikram edildi

Sinema gösterimleri sırasında izleyicilere gazoz ve patlamış mısır ikram edildi. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, aileler birlikte vakit geçirmenin keyfini yaşadı. Komşular aynı ekranda buluştu, yüksek sesle kahkahalar sokaklara yayıldı.

10 mahallede 10 farklı film gösterilecek

17 Temmuz’da başlayan organizasyon, 14 Ağustos’a kadar Bornova’nın 10 farklı mahallesinde devam edecek. Her hafta başka bir mahallede kurulacak dev perdede, Türk sinemasının sevilen komedi filmleri gösterilecek. Etkinlik, mahallelerde yaz gecelerini birer açık hava festivaline dönüştürüyor.

Başkan Eşki: “Kültürü ve kahkahayı mahallelere taşıyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu tür etkinliklerin kentteki dayanışma ve birlikte yaşam kültürünü güçlendirdiğini vurguladı.

Eşki, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bornovalılar birlikte gülmeyi, birlikte eğlenmeyi hak ediyor. Açık hava sinemaları sayesinde yalnızca bir filmi değil; dayanışmayı, komşuluğu ve ortak yaşam kültürünü de paylaşıyoruz. Kültürü, sanatı ve kahkahayı Bornova’nın her köşesine ulaştıracağız.”