Bornova’da açık hava sinemasıyla kahkaha dolu yaz akşamları
Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Açıkhava Sinema Günleri, mahalle sakinlerini nostalji dolu sinema keyfiyle buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler, 17 Temmuz’da Büyükpark’ta “Kolonyo Cumhuriyeti” filminin gösterimiyle başladı. İkinci gösterim ise Pınarbaşı Çamlık Parkı’nda “Hedefim Sensin” filmiyle gerçekleşti.
Gazoz ve patlamış mısır ikram edildi
Sinema gösterimleri sırasında izleyicilere gazoz ve patlamış mısır ikram edildi. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, aileler birlikte vakit geçirmenin keyfini yaşadı. Komşular aynı ekranda buluştu, yüksek sesle kahkahalar sokaklara yayıldı.
10 mahallede 10 farklı film gösterilecek
17 Temmuz’da başlayan organizasyon, 14 Ağustos’a kadar Bornova’nın 10 farklı mahallesinde devam edecek. Her hafta başka bir mahallede kurulacak dev perdede, Türk sinemasının sevilen komedi filmleri gösterilecek. Etkinlik, mahallelerde yaz gecelerini birer açık hava festivaline dönüştürüyor.
Başkan Eşki: “Kültürü ve kahkahayı mahallelere taşıyoruz”
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu tür etkinliklerin kentteki dayanışma ve birlikte yaşam kültürünü güçlendirdiğini vurguladı.
Eşki, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Bornovalılar birlikte gülmeyi, birlikte eğlenmeyi hak ediyor. Açık hava sinemaları sayesinde yalnızca bir filmi değil; dayanışmayı, komşuluğu ve ortak yaşam kültürünü de paylaşıyoruz. Kültürü, sanatı ve kahkahayı Bornova’nın her köşesine ulaştıracağız.”
Etkinlik programı mahalle mahalle ilerliyor
Bornova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen sinema günleri, mahalle kültürünün yeniden canlanmasına katkı sağlıyor. Belediye yetkilileri, vatandaşlardan gelen yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek, etkinliklerin gelecek yıllarda da artarak devam edeceğini bildirdi.
Bornova’daki açık hava sinema gösterimleri, yaz boyunca farklı mahallelerde kurulacak perdelerle, kahkaha dolu anlar yaşatmayı sürdürecek.