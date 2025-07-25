Deniz Yıldızı Rotary Kulübü İzmir’de kuruldu, iyilik için birleşti

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu’na bağlı olarak kurulan Deniz Yıldızı Rotary Kulübü, İzmir'de resmi olarak faaliyete geçti. Bölgedeki 72. kulüp olarak Rotary ailesine katılan kulüp, ilk toplantısını deneyimli Rotaryenler ve genç üyelerin katılımıyla gerçekleştirdi.

Kurucu başkan Turna: “Toplum yararına projelere hazırız” dedi

Kuruluş toplantısında konuşan Kurucu Başkan Tevfik Turna, Rotary’nin bu yılki uluslararası teması olan “İyilik için Birleşin” çağrısına dikkat çekerek kulübün vizyonunu şöyle özetledi:

“Rotary’nin 7 öncelikli faaliyet alanında toplum yararına projeler geliştirmeye kararlıyız. Çocukların eğitimi, gençlerin güçlenmesi, çevrenin korunması, sağlığın desteklenmesi ve barış için çalışacağız. Okyanusta bir deniz yıldızı olma yolunda adım attık.”

Deniz yıldızı hikâyesi kulübe ilham verdi

Kulübün ismi, herkesin dünyayı değiştirme potansiyeline sahip olduğunu anlatan sembolik bir hikâyeye dayanıyor. Binlerce deniz yıldızının sahile vurduğu bir günde, küçük bir çocuk onları denize geri atarken bir yetişkin “Ne fark eder?” diye sorar. Çocuk ise bir deniz yıldızını suya atarak “Bu bir tanesi için fark etti” yanıtını verir. Kulüp, bu anlamlı anlayışla topluma birey bazında dokunmayı hedefliyor.

Gençler ve deneyim bir araya geldi

Deniz Yıldızı Rotary Kulübü’nün kuruluşunda hem Rotary’nin deneyimli üyeleri hem de toplumsal katkı sunmak isteyen genç nesil yer aldı. Farklı meslek gruplarından profesyonellerin bir araya geldiği kulüp, kapsayıcı yapısıyla dikkat çekti. 2440. Bölge yöneticileri de süreci destekledi ve kulübün projeleriyle kısa sürede fark yaratacağına inandıklarını belirtti.

Topluma dokunan projeler yolda

Deniz Yıldızı Rotary Kulübü, 2025 dönemi için kapsamlı sosyal projeler planladı. Bu projeler arasında:

Öğrencilere yönelik eğitim bursları,

Çevre bilinci oluşturan farkındalık çalışmaları,

Kadın ve çocuk haklarına dair atölye çalışmaları,

Gençlerin liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik programlar yer alıyor.

Uluslararası iş birlikleri hedefleniyor

Kulüp, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri kurarak daha geniş kitlelere ulaşmayı ve iyiliği yaygınlaştırmayı amaçlıyor. “Her iyilik bir başka iyiliği doğurur” felsefesiyle hareket eden kulüp, bireysel çabaların toplumda kalıcı etki bırakabileceğine inanıyor.

İzmir’de kurulan Deniz Yıldızı Rotary Kulübü, yeni dönemde toplumda pozitif değişimin öncüsü olmayı hedefliyor.