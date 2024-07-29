Bornova’da afetlere karşı ortak strateji

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Bornova Arama Kurtarma Derneği (BORAK) yönetimi, afet anında ve sonrasında yapılacak çalışmaları planlamak amacıyla bir araya geldi. Toplantıda, afetlere karşı dayanıklılığı artıracak ortak projeler ve işbirlikleri üzerinde duruldu.

K9 arama kurtarma köpekleri ve eğitim çiftliği projesi

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, K9 Arama Kurtarma Köpekleri için bir çiftlik kurulması oldu. Bu projeyle, afet durumlarında etkili bir şekilde kullanılabilecek arama kurtarma köpeklerinin yetiştirilmesi ve gerekli araç gereçlerin sağlanması planlanıyor. Ayrıca, personele arama kurtarma eğitimleri verilmesi de gündemdeki diğer önemli konular arasında yer aldı.

Başkan Eşki’den işbirliği vurgusu

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, afet anında işbirliğinin kritik önem taşıdığını vurguladı. “Afet anında ve sonrasında gerçekleştirilecek arama kurtarma çalışmaları büyük önem taşıyor. Bu anlamda yerel yönetimlerin ilgili kurumlarla işbirliği içinde olması gerekiyor,” diyen Başkan Eşki, Bornova Belediyesi olarak bu alanda atılacak her adıma destek vereceklerini ifade etti.

BORAK Başkanı’ndan yerel yönetimlere örnek vurgusu

BORAK Genel Başkanı İrem Demircan, Bornova Belediyesi’nin ve Başkan Ömer Eşki’nin afetlere karşı yaklaşımını diğer yerel yönetimler için örnek teşkil edecek bir model olarak değerlendirdi. “Birlikte önemli çalışmalara ve projelere imza atacağımıza inanıyorum,” diyen Demircan, bu işbirliğinin başarılı sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

Katılımcılar

Toplantıya, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Ayan, Afet İşleri Müdürü Sinancan Öziçer, BORAK Genel Başkanı İrem Demircan, BORAK Genel Başkan Vekili Tuğberk Vural, BORAK Başkan Yardımcısı Çağrı Yüksel ve AFAD Arama Kurtarma Birim Amiri Demirkan Sarıkaya katıldı.