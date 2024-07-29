İzmir Körfezi'nde çevre temizliği hız kesmeden devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi’nin temizliğine yönelik etkili bir strateji uyguluyor. Şehirdeki deniz yüzeyini temizleyen özel donanımlı üç deniz süpürgesi, her gün atıkları topluyor. Ayrıca, İZSU Genel Müdürlüğü'nün derelere kurduğu yüzen bariyerler sayesinde, bir yılda 1500 ton atığın denize ulaşması engellendi.

Deniz süpürgeleriyle yüzey temizliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Mavi Körfez" filosu aracılığıyla körfez yüzeyinde aralıksız temizlik çalışmaları yürütüyor. Çevre 1, Mavi Körfez 2 ve Mavi Körfez 3 gemileri, her sabah 07.00’den itibaren temizleme çalışmalarına başlıyor. Mavi Körfez 3 Süpürge gemisi, petrol sızıntılarına karşı ilk müdahaleyi yapabilecek donanıma sahip. Bu çalışmalar, hem denizden hem de karadan yürütülüyor.

Derelerde yüzen bariyerler ile atıkların önlenmesi

İZSU Genel Müdürlüğü, derelere yerleştirilen yüzen bariyerlerle atıkların Körfez'e ulaşmasını önlüyor. Merkez Dereler Şube Müdürlüğü Teknikeri Sebahattin Kırkpınar, derelere atılan çöplerin bazen bariyerleri aşarak Körfez’e ulaştığını belirtti. 2023 yılında 1500 ton atık bu sistemlerle toplandı. Kırkpınar, vatandaşların derelere atık bırakmamaları konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Deniz süpürgelerinin kapasitesi ve işlevi

Mavi Körfez 2 gemisi, 5 bin kilogram ağırlığında ve 19 metreküplük hacminde katı atık depolama kapasitesine sahip. Bu gemi, yüzer çöpleri konveyör bant sistemiyle topluyor ve çöpler, çöp kamyonlarına el değmeden aktarılıyor. Mavi Körfez 3 gemisi, açık denizdeki atıkları toplayıp çöp transfer istasyonlarına taşıyor. Gemi, 100 metrelik kısmı tambura sarılı 300 metre bariyer, iki skimmer sistemi ve çeşitli atık depolama tankları ile donatılmış durumda.

İzmir’in temizliği için 28 kişilik ekibin çabası

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez temizleme filosunda, 8’i teknik personel olmak üzere toplam 28 personel görev alıyor. Bu ekip, İzmir Körfezi’ni temiz ve sağlıklı tutmak için büyük bir özveriyle çalışıyor.