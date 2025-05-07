Bornova Belediyesi, Anneler Günü Hediyelik Eşya Günleri ve El Sanatları Kursiyerleri Yıl Sonu Sergisi’ni Büyükpark’ta Kızlar Kahvesi önünde ziyaretçilerin beğenisine sundu. Etkinlik, 9 Mayıs’a kadar devam edecek.

Sergiye yoğun ilgi

Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları’nın düzenlediği El Sanatları Yıl Sonu Sergisi, Anneler Günü Hediyelik Eşya Günleri kapsamında Büyükpark’ta başladı. Sergide, Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar ile el sanatları kursiyerlerinin el emeği ürünleri sergilendi. Ziyaretçiler, takı, çanta, aksesuar ve kıyafet gibi çeşitli ürünleri inceleyerek alışveriş yaptı.

Başkan Eşki: Kadınların üretimde daha görünür olması gerekiyor

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliğe katılarak kadın emeğinin önemini vurguladı. Başkan Eşki, "El emeğiyle, yaratıcılıkla ve sabırla üretilmiş bu özel ürünler, hem ekonomik hem kültürel anlamda büyük bir değer taşıyor. Bornova Belediyesi olarak kadınların üretimde daha görünür olması, güçlenmesi ve sosyal hayata daha fazla katılması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

Sergi 9 Mayıs’a kadar açık

Sergi, Anneler Günü hediyesi arayanlara renkli ve anlamlı seçenekler sunuyor. Etkinlik, 9 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretçiler, el emeği ürünler sayesinde hem hediyelik hem de özgün alışveriş yapma fırsatı bulacak.