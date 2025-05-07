Altın fiyatlarında yeni haftanın üçüncü işlem gününde düşüş dikkat çekti. 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü gram altın ve çeyrek altın fiyatları geriledi. İşte saat 10:00 itibarıyla güncel altın fiyatları ve aylık-yıllık performans raporu…
Güncel altın fiyatları (7 Mayıs 2025 - 10:00 itibarıyla)
|Ürün
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Değişim (%)
|Gram Altın
|4.210,48
|4.210,95
|-1,27
|Çeyrek Altın
|6.736,76
|6.884,90
|-1,27
|Cumhuriyet Altını
|26.947
|27.455
|-1,27
|Ons Altın ($)
|3.389,21
|3.390,20
|-1,16
Altın fiyatları haftanın ortasında düşüş yönlü hareket ederken, ons altında da gerileme yaşandı. Gram altın güne yüzde 1,27'lik kayıpla başladı.
Aylık ve Yıllık performans raporu
Gram Altın
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Aylık değişim: +206,12 TL (%5,15)
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Yılbaşından bu yana değişim: +1.216,2 TL (%40,61)
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Yıllık değişim: +1.810,54 TL (%75,43)
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Başlangıç değerleri: 1 Mayıs - 4.004,83 TL | 1 Ocak - 2.994,70 TL | 1 yıl önce - 2.400,41 TL
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Ons Altın
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Aylık değişim: +152,70 $ (%4,71)
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Yılbaşından bu yana değişim: +751,68 $ (%28,47)
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Yıllık değişim: +1.077,80 $ (%46,58)
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Başlangıç değerleri: 1 Mayıs - 3.239,20 $ | 1 Ocak - 2.640,22 $ | 1 yıl önce - 2.314,10 $
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Altın piyasalarında 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü düşüş hakim. Gram ve çeyrek altın gerilerken, ons altın fiyatı da 3.400 doların altına indi. Ancak aylık ve yıllık veriler, altının yatırımcısına hâlen güçlü kazanç sağladığını ortaya koyuyor.