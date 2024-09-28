Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı dolandırıcılıklarına karşı yeni önlemler alıyor. Kolay tahmin edilebilen şifrelerin kullanımını yasaklayan yeni düzenleme ile güvenlik artırılacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), artan dolandırıcılık vakalarına karşı kredi kartı şifrelerinde köklü bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Bu yeni düzenlemeye göre, sıkça kullanılan kolay tahmin edilebilen şifre kombinasyonları artık yasaklanacak. BDDK, özellikle ardışık ve tekrar eden rakamlardan oluşan şifrelerin, tüketicileri dolandırıcılık riskine açık hale getirdiğini belirtti.

Yasaklanacak şifreler

Yasak kapsamına girecek şifreler arasında en bilinenler şunlar:

Tarihi Yıl Kombinasyonları : Örneğin, 1453 (İstanbul'un Fethi) veya 1923 (Cumhuriyetin İlanı) gibi tarihsel önemi olan şifreler.

: Örneğin, (İstanbul'un Fethi) veya (Cumhuriyetin İlanı) gibi tarihsel önemi olan şifreler. Ardışık Rakamlar : 1234 , 5678 gibi sıralı şifreler.

: , gibi sıralı şifreler. Tekrar Eden Rakamlar: 0000, 1111 gibi basit ve tekrar eden kombinasyonlar.

BDDK'nın bu kararı, kredi kartı kullanıcılarının daha güçlü ve karmaşık şifreler kullanmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bankaların mevcut güvenlik önlemlerine ek olarak, yeni şifre oluşturma sürecinde de tüketicilere daha güçlü kombinasyonlar seçmeleri için yönlendirmeler yapılacak.

Güvenlik için büyük adım

Uzmanlar, BDDK'nın bu hamlesinin, kredi kartı dolandırıcılığı risklerini önemli ölçüde azaltacağı görüşünde. Kullanıcıların ise şifrelerini sık sık değiştirmeleri ve daha güvenli, karmaşık kombinasyonlar kullanmaları öneriliyor.

Ayrıca, bankalar da müşterilerine yönelik bilinçlendirme kampanyaları başlatacak. Bu kampanyalar, müşterilere güvenli şifre oluşturmanın ipuçlarını ve olası dolandırıcılık vakalarına karşı nasıl korunmaları gerektiğini anlatacak.

Neler değişecek?

Yeni düzenleme ile birlikte, vatandaşların kart şifrelerinde şu değişiklikler gerçekleşecek:

Tarihi olayları anımsatan kombinasyonlar (örneğin, 1453, 1923) artık kullanılamayacak.

(örneğin, 1453, 1923) artık kullanılamayacak. Ünlü kişilerin doğum tarihleri veya popüler spor kulüplerinin kuruluş yılları gibi kolayca tahmin edilebilecek kombinasyonlar yasaklanacak.

veya popüler spor kulüplerinin kuruluş yılları gibi kolayca tahmin edilebilecek kombinasyonlar yasaklanacak. Daha karmaşık ve rastgele şifreler zorunlu hale getirilecek.

Bu düzenlemeler, tüketicileri dolandırıcılık vakalarına karşı daha güvende tutmayı amaçlıyor ve finansal güvenliği artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.