Bornova Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, her yaştan Bornovalıya çeşitli ve keyifli deneyimler sundu. Etkinlikler arasında Kayadibi'nde gerçekleştirilen bağbozumu ve Büyükpark'taki Ebru Sanatı Atölyesi öne çıktı. Etkinliklerin hafta boyunca devam edeceğini belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, vatandaşları sağlıklı yaşam için hareket etmeye davet etti.

Kayadibi'nde "Hareket Et, Hasat Et!"

Kayadibi'nde düzenlenen bağbozumu etkinliği, "Hareket Et, Hasat Et!" sloganıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 60 Bornovalı, Tarım İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte bağbozumuna katıldı. Ürünlerini toplayamayan bir üreticinin bağının tahsis edilmesiyle düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, yaklaşık bir buçuk ton üzüm hasat edildi. Katılımcılar, doğa içinde keyifli bir gün geçirirken sağlıklı yaşamın ve tarımsal üretimin önemini vurguladı.

Büyükpark'ta ebru sanatıyla yaratıcı anlar

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen diğer bir etkinlik ise Büyükpark'ta gerçekleştirilen Ebru Sanatı Atölyesi oldu. Eğitmen Navruz Çalışal'ın liderliğinde yapılan atölyede, Bornovalılar suya renklerle desenler verdi. Katılımcılar, oluşturdukları desenleri su üzerinden kağıtlara geçirdi. Bu etkinlik, sanatla iç içe keyifli ve yaratıcı bir gün geçirme fırsatı sundu.

Başkan Eşki: "Sağlıklı yaşam için hareket edin"

Avrupa Hareketlilik Haftası'nı verimli geçirdiklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Vatandaşlarımızı hem hareket etmeye hem de yerel üretimle iç içe olmaya teşvik etmek önceliğimiz. Kayadibi'nde düzenlediğimiz bağbozumu etkinliğiyle katılımcılar doğayla buluştu ve tarımsal üretimin değerini deneyimledi. Ebru Sanatı atölyesiyle ise sanatın sağladığı rahatlama ve yaratıcılığı teşvik etmeyi amaçladık. Etkinliklerimiz hafta boyunca devam edecek. Tüm Bornovalıları sağlıklı yaşam için hareket etmeye çağırıyorum” dedi.

Hafta boyu etkinlikler devam ediyor

Bornova Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yoga, pilates gibi fiziksel aktivitelerin yanı sıra tematik oturumlar, müzik dinletileri ve farkındalık çalışmaları düzenliyor. Etkinlikler, Bornova'nın farklı noktalarında vatandaşlarla buluşacak.

Süvari Caddesi’nde Otomobilsiz Kent Günü

22 Eylül Cumartesi günü, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Otomobilsiz Kent Günü etkinliği Bornova Süvari Caddesi’nde gerçekleştirilecek. Saat 15.00’te başlayacak etkinlikler, müzik dinletileri, yoga, badminton ve vatandaş forumları gibi aktivitelerle devam edecek. Gün boyunca alanda canlı yayın ve fotoğraf çekimleri yapılacak.

Temada "Paylaşımlı Kamusal Alanlar"

Bu yılki Avrupa Hareketlilik Haftası'nın teması "Paylaşımlı Kamusal Alanlar" olarak belirlendi. Etkinlikler, çevreci ulaşım çözümlerine yönelik farkındalığı artırmayı hedefliyor.