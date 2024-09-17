Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonucunda bir kişi yaralandı. Olay, Yarhasanlar Mahallesi 2108. Sokak'ta yaşandı.
Kavganın seyri
Edinilen bilgilere göre, D.U. ile aralarında uzun süredir husumet bulunduğu belirtilen M.Ç.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. D.U., üzerinde taşıdığı tabancayı kullanarak M.Ç.S.'ye ateş açtı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
M.Ç.S., açılan ateş sonucu yaralanarak olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, tedavisi hastanede devam ediyor.
D.U. gözaltına alındı
Olayın hemen ardından, polis ekipleri tarafından D.U. gözaltına alındı. Polis, olayın detaylarını araştırarak kavgayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.