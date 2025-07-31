İzmir’in Bornova ilçesinde, günlerce toplanmayan çöplerin alev alması sonucu çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can ya da mal kaybı yaşanmadı.



Mahallede paniğe neden oldu

Yangın, Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, çöp konteynerlerinin yanına bırakılan eski mobilya atıkları henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu.

Vatandaşlar araçlarını uzaklaştırdı

Yangını fark eden mahalle sakinleri, park halindeki araçlarını olay yerinden uzaklaştırarak olası bir zararı engelledi. Alevlerin büyümesi üzerine itfaiyeye haber verildi.

Ekipler hızlı müdahale etti

Olay yerine sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının çevreye zarar vermediği, olayda can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.