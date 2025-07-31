Bunlar da ilginizi çekebilir

Haziranda bütçe açığı 33O milyar liraya yükseldi

Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz sezonun devre arasında 7 milyon euroya transfer etmişti. Sarı kırmızılı forma ile 15 maça çıkan Frankowski, 1 asistlik katkı sundu.

Transferin resmiyet kazanması durumunda Frankowski, 2025 sezonunda Rennes forması giyecek. Oyuncunun satın alma bedelinin 5.5 ile 6 milyon euro arasında olacağı belirtiliyor.

TRT Spor’un haberine göre, Rennes ile Galatasaray arasında yapılan görüşmelerde büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Taraflar, Frankowski’nin satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda son detayları netleştirmeye çalışıyor.

Galatasaray’da yeni sezon öncesi kadro şekillenmeye devam ediyor. Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski’nin, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes’e kiralanması için anlaşma sağlandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.