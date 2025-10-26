Aydın’ın Nazilli ilçesinde, arkadaşının düğününden dönerken motosiklet kazası yapan 21 yaşındaki Eren Davulcu yaşamını yitirdi.

Aydın Nazilli’de motosiklet kazası

Aydın’ın Nazilli ilçesi Hamidiye Mahallesi yakınlarında 21 yaşındaki Eren Davulcu, arkadaşının düğün töreninden dönerken motosikletinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Esenköy Mahallesi’nden yola çıkan Davulcu, kontrolden çıkarak motosikletin devrilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazayı gören çevredekiler durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Davulcu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenazesi yapılan incelemelerin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sonrası jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Motosikletin devrilme nedeni ve kazada ihmal olup olmadığı araştırılıyor.