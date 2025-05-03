Bornova Belediyesi, 29 Nisan Dünya Dans Günü’nü Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği kapsamlı etkinlikle kutladı. 13 farklı dans grubunun sahne aldığı organizasyonda toplam 340 dansçı, Türkiye’nin dört bir yanından ve farklı kültürlerden danslarla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Ritmin ve kültürün buluşması

Etkinlikte ELADA grubu Latin rüzgarı estirerek Rueda ve Salsa gösterileri sundu. Yaşar Üniversitesi Dans Topluluğu, Hip Hop ve Ladies Style koreografileriyle sahnedeydi. Hayat Dans Spor Kulübü, Oryantal ve Hip Hop performanslarıyla büyük alkış aldı.

Anadolu’dan Balkanlara yöresel zenginlik

İzmir Turizm Folklor Derneği: “İzmir Erkek” oyunu

Ege Mezunlar Derneği: “Ankara Seymen”

Çamdibi Halk Oyunları Topluluğu: “Üsküp” dansı

Bornova Sanat Kulübü: Zeybek gösterisi

Ege Perdans: Kadın Zeybek ve Halay

Üçetek Kültür Sanat Derneği karma dans gösterisiyle, Kakapedia Topluluğu ise Sirtaki ile sahnedeydi. Ege Kültür Derneği’nin potpori sunumu ise etkinliğe kültürel çeşitlilik kattı.

Finalde toplu harmandalı

Gecenin sonunda sahneye çıkan tüm dansçılar, vatandaşlarla birlikte toplu Harmandalı oynadı. Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda dansın, ritmin ve dayanışmanın sesi yankılandı.

Başkan Eşki: “Dans insanları birleştirir”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliğe dair şunları söyledi:

“Dans evrensel bir dildir; kültürleri buluşturur, insanları kaynaştırır. Sanatı Bornova’nın merkezine koymaya devam edeceğiz. Bu coşkuyu halkımızla paylaşmak büyük bir mutluluk.”