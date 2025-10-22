İzmir Bornova’da define ararken yangın çıkaran 5 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkeme tarafından tahliye edildi. Yangında 3 bin 630 ağaç zarar gördü.

İzmir Bornova’da define kazısı yangına yol açtı

İzmir’in Bornova ilçesi Kayadibi mevkisinde 10 Mayıs 2025’te çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Jandarma ekipleri, yangının başladığı noktada 3 metre derinliğinde bir çukur tespit etti ve yangının define kazısı sırasında çıktığını belirledi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından Arda Ş. (20), Ali Ş. (20), Efe K. (21), Ahmet Aybars Ş. (20) ve Veysel T. (40) tespit edildi. Jandarma ekipleri şüphelileri yakalayarak tutukladı. Yangın nedeniyle 7 bin 11 metrekarelik alan, 3 bin 630 kızılçam ağacı zarar gördü.

İddianamede 18 yıla kadar hapis istendi

Sanıklar hakkında, iddianamede “tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma” ve “olası kastla orman yakma” suçlarından 18’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanıkların çukuru patlayıcı ile patlattığı ve ardından yangının çıktığı belirtildi.

Duruşmada sanıklar, yangını kendilerinin çıkarmadığını savundu. Ahmet Aybars Ş., “Kazıyı denedik ama makine çalışmadı, yangını görüp durumu jandarmaya bildirdik” dedi. Diğer sanıklar da olayda doğrudan sorumlulukları olmadığını belirtti.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların tahliyesine karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için dava ertelendi.