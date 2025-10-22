Sigara bırakmada farkındalık ve tedavi hizmetleri Aile Sağlığı Merkezi bünyesinde sunulacak.

Türkiye’nin ilk sigara bırakma polikliniği açıldı

Ankara Sincan Abdurrahim Karakoç Eğitim Aile Sağlığı Merkezi bünyesinde Türkiye’nin ilk Aile Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği hizmete başladı. Açılışta konuşan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Türkiye’nin dünyaya örnek bir sağlık altyapısına sahip olduğunu belirtti.

Poliklinik, sigara bağımlılığı ile mücadele eden bireylere hekim, psikolog ve diyetisyen desteği sunacak ve sigarayı bırakma sürecini bilimsel olarak destekleyecek.

Doç. Dr. Demirkol, Türkiye’de her üç kişiden birinin sigara içtiğini ve sigara başlama yaşının giderek düştüğünü vurgulayarak, sigara ile mücadelede acil adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Demirkol, elektronik sigaraların kullanımının da göz ardı edilemeyeceğini ifade ederek, sigaraya karşı farkındalık ve tedavi hizmetlerinin genişletilmesinin önemine dikkat çekti.

Türkiye’de yaklaşık 400 Sağlıklı Hayat Merkezi bulunduğunu belirten Demirkol, aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezlerinin sağlığın tam merkezinde rol oynadığını ifade etti.

Bu merkezlerdeki sağlık profesyonelleri, bireylerin sağlıklı yaşam, beslenme ve sigara bırakma süreçlerini bütüncül olarak destekliyor.