Bornova Belediyesi, ruhsat işlemlerinde zaman kaybını azaltmak ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla e-ruhsat sistemini devreye aldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, uygulamanın dijital dönüşüm vizyonlarının önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Sistemin tanıtımı Meclis Salonu'nda yapıldı.

Bornova'da ruhsatlar artık dijital ortamda

Bornova Belediyesi, yapı ruhsatı işlemlerinde dijital kolaylık sağlamak amacıyla kurumsal internet sitesi üzerinden hizmet verecek e-ruhsat sistemini tanıttı. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, Ruhsat Müdürlüğü personelinin yanı sıra vatandaşlar da yer aldı.

Başkan Eşki: "Dijital dönüşümde yeni bir adım"

Toplantının soru-cevap bölümüne katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, uygulamanın belediyenin dijital vizyonunun önemli bir unsuru olduğunu ifade etti. Eşki, "Kentsel dönüşüm, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm. Bu üç başlık, bizim Bornova için seçtiğimiz yol haritasını oluşturuyor. E-ruhsat uygulaması da bu dijital dönüşüm vizyonumuzun önemli bir adımıdır" dedi.

Hızlı, pratik ve vatandaş odaklı hizmet

Dijital dönüşümün sadece belediye içinde teknoloji kullanımını artırmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Eşki, amaçlarının vatandaşların da bu dönüşümden doğrudan faydalanması olduğunu söyledi. Özellikle ruhsat süreçlerinde yaşanan yavaşlık ve bürokratik engellerin hem vatandaşlar hem de sektör profesyonelleri için ciddi bir sorun olduğunu belirten Eşki, "Bu sadece Bornova'nın değil, birçok belediyenin ortak sorunu. Biz bu noktada çözüm üretiyoruz" ifadelerini kullandı.