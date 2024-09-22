Bornova’da Eğitime Destek Sürüyor

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte ilçedeki okulları ziyaret etmeye başladı. İlk durak, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu oldu. Başkan Eşki, burada okulun ihtiyaçlarını yerinde inceledi ve öğrencilere kitap seti hediye etti. Ziyaret boyunca öğrenciler ve öğretmenlerle sıcak diyaloglar kuran Eşki, eğitim desteğinin devam edeceğini vurguladı. Ardından Çiçekli Mahallesi’ndeki Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu’nun ana sınıfı açılışına katılan Eşki, minik öğrencilere hediyeler dağıttı ve belediyenin eğitim alanındaki yatırımlarını anlattı.

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ziyareti

Başkan Eşki, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Okul Müdürü Fatih Taşdemir, belediyenin okullara sunduğu desteklerden dolayı Eşki’ye teşekkür ederek, okulun ihtiyaçları hakkında bilgi verdi. Başkan Eşki ise kendi eğitim hayatından örnekler vererek, "Ben de devlet okullarında okudum. Eksiklerinizi ve ihtiyaçlarınızı biliyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz" dedi. Ziyaret sırasında öğrencilere kitap seti dağıtan Eşki, sınıfları gezerek nasihatlerde bulundu.

Çiçekli’de yeni ana sınıfı açılışı

Ziyaretlerin ikinci durağı, Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'nun Çiçekli Mahallesi'ndeki ana sınıfı oldu. Burada büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Eşki, çocuklarla yakından ilgilendi ve hediyeler dağıttı. Açılışa katılan Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner ve veliler, Başkan Eşki’ye eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Açılışta yaptığı konuşmada, Başkan Eşki, Bornova Belediyesi olarak eğitime her zaman öncelik verdiklerini ve devlet okullarının ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların süreceğini söyledi.

Eğitime yatırım devam ediyor

Bornova Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki birçok devlet okulunda boya-badana, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Başkan Eşki, bu süreçte devlet okullarına verilen desteğin artarak devam edeceğini belirtti. Okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve öğrencilerin daha iyi ortamlarda eğitim alması için çalışmalar sürecek.