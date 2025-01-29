Bornova Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve Energy Cities ortaklığında yürütülen STORMLOG Projesi, çevre bilincini artırmak için önemli adımlar atıyor. Gençler ve öğretmenler, su yönetimi konusunda farkındalık kazanıyor.

Sürdürülebilir gelecek için eğitimler başladı

Bornova Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve Avrupa Enerji Kentleri Ağı (Energy Cities) iş birliğiyle yürütülen STORMLOG Projesi kapsamında, öğretmenler ve 12. sınıf öğrencilerine çevre bilincini artırmaya yönelik eğitimler düzenlendi. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal desteğiyle gerçekleştirilen bu proje, gençleri iklim krizi ve su yönetimi konusunda bilinçlendiriyor.

İlk olarak, Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM) bünyesindeki öğretmenlere ve 12. sınıf öğrencilerine suyun önemi ve su yönetimi üzerine eğitim verildi. Bu eğitimler, öğrencilerin çevre bilinci kazanmasını ve gelecekte iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak için duyarlı bireyler olarak yetişmelerini hedefliyor.

Yaşar Üniversitesi’nden derinlemesine eğitim

Yaşar Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. Nurdan Yıldırım tarafından verilen eğitimlerde, su kaynaklarının önemi ve sürdürülebilir su yönetiminin gerekliliği anlatıldı. Katılımcılar, çevre dostu bireylerin yetiştirilmesinin önemini vurgularken, eğitimlerin çevre koruma bilincini artırmada etkili bir araç olduğuna dikkat çekti.

Başkan Eşki: “Gençlerimize iklim adaleti için güveniyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, STORMLOG Projesi ve eğitimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “İklim krizi, sadece bugünün değil, geleceğin de en büyük sorunu. Biz, Bornova Belediyesi olarak bu krize karşı somut adımlar atıyor ve sürdürülebilirlik anlayışımızı her alanda hayata geçiriyoruz. STORMLOG Projesi, bu hedeflerimizin en güzel örneklerinden biridir. Gençlerimize ve onları yetiştiren öğretmenlerimize verdiğimiz bu eğitimlerle, Bornova’yı çevre dostu bir şehir yapma yolunda önemli bir adım atıyoruz. Çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini unutmamalıyız” dedi.

Proje, gelecek nesiller için büyük bir yatırım

STORMLOG Projesi, Bornova’yı daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir şehir haline getirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Gençlerin çevre bilincini kazanmalarını hedefleyen bu tür projeler, toplumun tüm kesimlerinde çevreye duyarlı bir bakış açısının yerleşmesine katkı sağlıyor.