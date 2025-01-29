Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu! İzmir Kaçıncı Sırada

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye’nin illerindeki mevduat hesaplarındaki tutarları güncelleyerek en zengin şehirler listesini yeniden açıkladı. Mevduat artışlarının etkisiyle bazı şehirler sıralamalarda büyük yükselişler gösterirken, İstanbul zirvedeki yerini korudu. İşte Türkiye'nin en zengin şehirleri ve bu şehirlerin mevduat tutarları.
İstanbul zirvede, İzmir kaçıncı sırada?
Türkiye’nin en büyük finans merkezi olan İstanbul, 7 trilyon 304 milyar TL ile zirvede yer alıyor. Başkent Ankara, 2 trilyon 330 milyar TL ile İstanbul’un ardından ikinci sırada yer alırken, İzmir 930 milyar TL ile üçüncü sıraya yerleşmiş durumda.
BDDK'nın 'İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri' doğrultusunda yapılan incelemede, bazı illerin mevduatlarında dikkat çeken artışlar yaşandı.
Mevduat artışı gösteren şehirler: Muğla ve Konya
Muğla, 241 milyar TL ile sekizinci sırada yer alırken, Konya ise 229 milyar TL ile dokuzuncu sırada yer aldı.
En düşük mevduata sahip iller: Bayburt ve Ardahan
Mevduat miktarlarına göre sıralamanın en alt kısmında yer alan iller arasında Bayburt (3 milyar 999 milyon TL) ve Ardahan (5 milyar 651 milyon TL) en düşük mevduata sahip iller olarak dikkat çekti.
İşte BDDK'nın verileriyle 81 ilin sıralaması şu şekilde:
- İstanbul – 7 trilyon 304 milyar 811 milyon TL
- Ankara – 2 trilyon 330 milyar 44 milyon TL
- İzmir – 930 milyar 601 milyon TL
- Antalya – 561 milyar 784 milyon TL
- Bursa – 444 milyar 709 milyon TL
- Kocaeli: 342 milyar 618 milyon TL
- Adana: 258 milyar 502 milyon TL
- Muğla: 241 milyar 661 milyon TL
- Konya: 229 milyar 205 milyon TL
- Mersin: 226 milyar 511 milyon TL
- Gaziantep: 199 milyar 964 milyon TL
- Hatay: 180 milyar 629 milyon TL
- Kayseri: 163 milyar 982 milyon TL
- Balıkesir: 163 milyar 931 milyon TL
- Aydın: 159 milyar 988 milyon TL
- Denizli: 142 milyar 918 milyon TL
- Manisa: 140 milyar 205 milyon TL
- Tekirdağ: 137 milyar 458 milyon TL
- Samsun: 120 milyar 787 milyon TL
- Eskişehir: 115 milyar 131 milyon TL
- Sakarya: 97 milyar 20 milyon TL
- Trabzon: 96 milyar 681 milyon TL
- Diyarbakır: 84 milyar 58 milyon TL
- Kahramanmaraş: 82 milyar 885 milyon TL
- Çanakkale: 72 milyar 179 milyon TL
- Malatya: 64 milyar 764 milyon TL
- Afyonkarahisar: 62 milyar 969 milyon TL
- Zonguldak: 61 milyar 854 milyon TL
- Şanlıurfa: 58 milyar 532 milyon TL
- Ordu: 58 milyar 317 milyon TL
- Kastamonu: 57 milyar 196 milyon TL
- Edirne: 56 milyar 884 milyon TL
- Sivas: 54 milyar 360 milyon TL
- Aksaray: 50 milyar 219 milyon TL
- Isparta: 49 milyar 969 milyon TL
- Çorum: 47 milyar 968 milyon TL
- Uşak: 46 milyar 414 milyon TL
- Elazığ: 45 milyar 454 milyon TL
- Kırklareli: 44 milyar 850 milyon TL
- Giresun: 42 milyar 181 milyon TL
- Yalova: 41 milyar 82 milyon TL
- Kütahya: 39 milyar 840 milyon TL
- Adıyaman: 36 milyar 905 milyon TL
- Nevşehir: 36 milyar 724 milyon TL
- Erzurum: 35 milyar 354 milyon TL
- Rize: 33 milyar 192 milyon TL
- Yozgat: 32 milyar 730 milyon TL
- Tokat: 31 milyar 921 milyon TL
- Van: 30 milyar 448 milyon TL
- Bolu: 30 milyar 50 milyon TL
- Burdur: 29 milyar 747 milyon TL
- Karaman: 28 milyar 746 milyon TL
- Mardin: 28 milyar 472 milyon TL
- Osmaniye: 28 milyar 192 milyon TL
- Düzce: 27 milyar 693 milyon TL
- Kırşehir: 27 milyar 147 milyon TL
- Karabük: 25 milyar 588 milyon TL
- Niğde: 25 milyar 323 milyon TL
- Batman: 24 milyar 262 milyon TL
- Amasya: 21 milyar 770 milyon TL
- Erzincan: 20 milyar 588 milyon TL
- Bartın: 19 milyar 834 milyon TL
- Sinop: 19 milyar 539 milyon TL
- Bilecik: 18 milyar 679 milyon TL
- Kırıkkale: 18 milyar 108 milyon TL
- Çankırı: 14 milyar 731 milyon TL
- Artvin: 14 milyar 418 milyon TL
- Bingöl: 13 milyar 985 milyon TL
- Kars: 13 milyar 641 milyon TL
- Ağrı: 12 milyar 752 milyon TL
- Iğdır: 12 milyar 84 milyon TL
- Şırnak: 11 milyar 982 milyon TL
- Tunceli: 11 milyar 548 milyon TL
- Siirt: 10 milyar 984 milyon TL
- Bitlis: 10 milyar 170 milyon TL
- Muş: 9 milyar 852 milyon TL
- Gümüşhane: 8 milyar 961 milyon TL
- Hakkari: 6 milyar 723 milyon TL
- Kilis: 6 milyar 460 milyon TL
- Ardahan: 5 milyar 651 milyon TL
- Bayburt: 3 milyar 999 milyon TL