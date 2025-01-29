Türkiye’nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu! İzmir Kaçıncı Sırada

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye’nin illerindeki mevduat hesaplarındaki tutarları güncelleyerek en zengin şehirler listesini yeniden açıkladı. Mevduat artışlarının etkisiyle bazı şehirler sıralamalarda büyük yükselişler gösterirken, İstanbul zirvedeki yerini korudu. İşte Türkiye'nin en zengin şehirleri ve bu şehirlerin mevduat tutarları.

İstanbul zirvede, İzmir kaçıncı sırada?

Türkiye’nin en büyük finans merkezi olan İstanbul, 7 trilyon 304 milyar TL ile zirvede yer alıyor. Başkent Ankara, 2 trilyon 330 milyar TL ile İstanbul’un ardından ikinci sırada yer alırken, İzmir 930 milyar TL ile üçüncü sıraya yerleşmiş durumda.

BDDK'nın 'İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri' doğrultusunda yapılan incelemede, bazı illerin mevduatlarında dikkat çeken artışlar yaşandı.

Mevduat artışı gösteren şehirler: Muğla ve Konya

Muğla, 241 milyar TL ile sekizinci sırada yer alırken, Konya ise 229 milyar TL ile dokuzuncu sırada yer aldı.

En düşük mevduata sahip iller: Bayburt ve Ardahan

Mevduat miktarlarına göre sıralamanın en alt kısmında yer alan iller arasında Bayburt (3 milyar 999 milyon TL) ve Ardahan (5 milyar 651 milyon TL) en düşük mevduata sahip iller olarak dikkat çekti.

İşte BDDK'nın verileriyle 81 ilin sıralaması şu şekilde:

İstanbul – 7 trilyon 304 milyar 811 milyon TL Ankara – 2 trilyon 330 milyar 44 milyon TL İzmir – 930 milyar 601 milyon TL Antalya – 561 milyar 784 milyon TL Bursa – 444 milyar 709 milyon TL Kocaeli: 342 milyar 618 milyon TL Adana: 258 milyar 502 milyon TL Muğla: 241 milyar 661 milyon TL Konya: 229 milyar 205 milyon TL Mersin: 226 milyar 511 milyon TL Gaziantep: 199 milyar 964 milyon TL Hatay: 180 milyar 629 milyon TL Kayseri: 163 milyar 982 milyon TL Balıkesir: 163 milyar 931 milyon TL Aydın: 159 milyar 988 milyon TL Denizli: 142 milyar 918 milyon TL Manisa: 140 milyar 205 milyon TL Tekirdağ: 137 milyar 458 milyon TL Samsun: 120 milyar 787 milyon TL Eskişehir: 115 milyar 131 milyon TL Sakarya: 97 milyar 20 milyon TL Trabzon: 96 milyar 681 milyon TL Diyarbakır: 84 milyar 58 milyon TL Kahramanmaraş: 82 milyar 885 milyon TL Çanakkale: 72 milyar 179 milyon TL Malatya: 64 milyar 764 milyon TL Afyonkarahisar: 62 milyar 969 milyon TL Zonguldak: 61 milyar 854 milyon TL Şanlıurfa: 58 milyar 532 milyon TL Ordu: 58 milyar 317 milyon TL Kastamonu: 57 milyar 196 milyon TL Edirne: 56 milyar 884 milyon TL Sivas: 54 milyar 360 milyon TL Aksaray: 50 milyar 219 milyon TL Isparta: 49 milyar 969 milyon TL Çorum: 47 milyar 968 milyon TL Uşak: 46 milyar 414 milyon TL Elazığ: 45 milyar 454 milyon TL Kırklareli: 44 milyar 850 milyon TL Giresun: 42 milyar 181 milyon TL Yalova: 41 milyar 82 milyon TL Kütahya: 39 milyar 840 milyon TL Adıyaman: 36 milyar 905 milyon TL Nevşehir: 36 milyar 724 milyon TL Erzurum: 35 milyar 354 milyon TL Rize: 33 milyar 192 milyon TL Yozgat: 32 milyar 730 milyon TL Tokat: 31 milyar 921 milyon TL Van: 30 milyar 448 milyon TL Bolu: 30 milyar 50 milyon TL Burdur: 29 milyar 747 milyon TL Karaman: 28 milyar 746 milyon TL Mardin: 28 milyar 472 milyon TL Osmaniye: 28 milyar 192 milyon TL Düzce: 27 milyar 693 milyon TL Kırşehir: 27 milyar 147 milyon TL Karabük: 25 milyar 588 milyon TL Niğde: 25 milyar 323 milyon TL Batman: 24 milyar 262 milyon TL Amasya: 21 milyar 770 milyon TL Erzincan: 20 milyar 588 milyon TL Bartın: 19 milyar 834 milyon TL Sinop: 19 milyar 539 milyon TL Bilecik: 18 milyar 679 milyon TL Kırıkkale: 18 milyar 108 milyon TL Çankırı: 14 milyar 731 milyon TL Artvin: 14 milyar 418 milyon TL Bingöl: 13 milyar 985 milyon TL Kars: 13 milyar 641 milyon TL Ağrı: 12 milyar 752 milyon TL Iğdır: 12 milyar 84 milyon TL Şırnak: 11 milyar 982 milyon TL Tunceli: 11 milyar 548 milyon TL Siirt: 10 milyar 984 milyon TL Bitlis: 10 milyar 170 milyon TL Muş: 9 milyar 852 milyon TL Gümüşhane: 8 milyar 961 milyon TL Hakkari: 6 milyar 723 milyon TL Kilis: 6 milyar 460 milyon TL Ardahan: 5 milyar 651 milyon TL Bayburt: 3 milyar 999 milyon TL