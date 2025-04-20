Bornova Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda düzenleyeceği Geleneksel Uçurtma Şenliği ile kutlamaya hazırlanıyor. Etkinlik, konserler, gösteriler ve eğlenceli atölyelerle çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatmayı hedefliyor

Bornova'da 23 Nisan'da gökyüzü uçurtmalarla donatılacak

Bornova Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu her yaştan çocuğun katılımıyla gökyüzüne taşıyacak. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatrosu önünde saat 14.30’da başlayacak Geleneksel Uçurtma Şenliği’nde, çocuklar ve aileleri gün boyu sürecek etkinliklerle eğlenceli vakit geçirecek. Etkinlik kapsamında konserler, sahne gösterileri, atölyeler ve sürpriz aktiviteler gerçekleştirilecek.

Başkan Eşki’den 23 Nisan daveti

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm Bornovalıları bayram coşkusuna ortak olmaya çağırarak, “23 Nisan yalnızca çocuklarımızın değil, hepimizin bayramı. Bornova Belediyesi olarak çocukların özgürce eğlenebileceği, gökyüzünü kendi elleriyle renklendireceği bir ortam hazırladık. Hep birlikte gökyüzünü uçurtmalarla donatalım” ifadelerini kullandı.

Etkinlik programı saat saat açıklandı

Bornova Belediyesi, şenlik programını detaylandırarak duyurdu. Etkinlik saat 14.30’da başlayacak ve şu şekilde ilerleyecek:

14.30 Bornova Belediyesi Çocuk Korosu Konseri

15.15 Çocuk Halk Oyunları Gösterisi

15.30 DJ Performansı

16.00 Kukla Gösterisi

16.30 Sihirbaz Gösterisi

17.00 Bubble Show

Sürprizler ve ücretsiz uçurtma dağıtımı

Etkinlik süresince çocuklara yüz boyama, şişme oyuncaklar, atölyeler, sosis balon dağıtımı gibi çeşitli aktiviteler sunulacak. Ayrıca uçurtmalar ücretsiz olarak dağıtılacak ve ikramlar gün boyunca devam edecek.